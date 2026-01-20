Зеленски с условие, отива в Давос, ако гаранциите за сигурност са готови за подписване

Украинският президент Володимир Зеленски постави условие и заяви, че ще пътува до Давос само ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет на Украйна са готови за подписване там, съобщава Ройтерс.

Зеленски, който се очакваше да присъства на Световния икономически форум в Давос днес, съобщи, че е останал в Киев, за да помогне за справяне с последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта, които прекъснаха топлоснабдяването на около половината от жилищните сгради в града.

“Разбира се, в този случай избрах Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент. Защото за украинците е много важно да се сложи край на тази война“, каза Зеленски пред репортери.

"Украйна е готова за срещи с всички партньори, ако тези срещи помогнат за защитата на човешки живот и осигуряването на сигурност – ако тези срещи са действително ефективни. Нашият екип е подготвил всичко необходимо, за да можем да подпишем, по-специално с Америка, документи за гаранции за сигурност и възстановяване на Украйна. Това трябва да се превърне в исторически резултат, като се има предвид, че в Европа се води най-голямата война след Втората световна война. Глобално е важно да се сложи край на тази война. Правим всичко за това. Готови сме и за съществена работа с нашите европейски партньори", каза Зеленски.

"Ако срещите в Давос могат да осигурят по-голяма защита на реални хора и реални градове и села в Украйна, Украйна ще бъде в Давос. Ако партньорите не са готови, всички представители на Украйна трябва да се съсредоточат върху конкретни въпроси, които помагат на нашата държава и нашите граждани. Първо – ракети за противовъздушна отбрана. Второ – енергийно оборудване за възстановяване. Трето – пакети за подкрепа, които ще помогнат на фронта и нашите общности. Всеки украински служител, всички наши представители, сега трябва да демонстрират резултати – да бъдат със своята държава, със своя народ и да изпълняват задачите си. Благодаря на всички, които са с Украйна!", написа украинският президент в Х.