Новини Днес | 86

Орбан нападна Зеленски: Вие сте човек в отчаяно положение

Премиерът на Унгария го обвини, че не желае да сложи край на войната

23.01.2026 | 15:22 ч. 64
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи тежки критики към президентът на Украйна Володимир Зеленски, наричайки го “човек в отчаяно положение.

"Струва ми се, че няма да можем да се разберем. Аз съм свободен човек, който служи на унгарския народ. Вие сте човек в отчаяно положение, който вече четвърта година не е в състояние или не желае да сложи край на войната – въпреки факта, че президентът на Съединените щати е оказал всякаква възможна помощ за това", се казва в съобщението на Орбан, публикувано в Х.

"Колкото и да ме ласкаете, ние не можем да подкрепим вашите военни усилия. Украинският народ, разбира се – въпреки внимателно подбраните ви обиди – все още може да разчита на нас да продължим да снабдяваме вашата страна с електричество и гориво, а също така ще продължим да подкрепяме бежанците, пристигащи от Украйна. Самият живот ще уреди останалото и всеки ще получи това, което заслужава", каза още Орбан.

Вчера в речта си от Световния икономически форум в Давос Зеленски разкритикува Европа, определяйки я като "фрагментиран калейдоскоп от малки и средни сили“, лишен от смелостта да действа решително и изправен пред мрачно бъдеще, ако не се противопостави на мощта на Съединените щати и Русия.

Известно е, че Орбан поддържа близки отношения с Москва и с руския президент Владимир Путин и се стреми да свърже унгарския опозиционен лидер Петер Мадяр с Брюксел и Украйна и обвини Украйна, че желае смяна на властта в страната.

