Русия завзе още едно украинско село

Става въпрос за село Старица в Харковска област

24.01.2026 | 14:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, че подразделения на руската група войски "Север" са завзели село Старица в североизточната украинска Харковска област, предаде ТАСС.

"В резултат на решителните действия на подразделенията от руската група войски "Север" завърши завземането на село Старица в Харковска област", се казва в съобщението.

Руските войски са извършили също така масиран удар през изтеклата нощ срещу украински бази за изстрелване на дронове с голям обсег и енергийни съоръжения, допълни министерството, цитирано от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е могла да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници, пише БТА.

