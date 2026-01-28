Руски удари убиха 12 души в Украйна, поразен е пътнически влак

Руски сили в Украйна са убили най-малко 12 души и са нанесли удари по енергийна инфраструктура и пътнически влак през нощта срещу вторник, съобщиха властите, дни след като представители на Киев и Москва проведоха преки преговори с цел прекратяване на близо четиригодишната война.

В североизточната Харковска област дрон е ударил вагон от влак с близо 200 пътници, при което са загинали най-малко петима души, написа в социалната мрежа X украинският премиер Юлия Свириденко.

„Няма и не може да има никакво военно оправдание за убийството на цивилни в пътнически вагон“, заяви украинският президент Володимир Зеленски в Telegram.

Прокуратурата разпространи снимки на тлеещия вагон, като по-късно регионалните служби за спешна помощ съобщиха, че пожарът е бил потушен.

Повече от 50 руски дрона са убили трима души и са ранили над 30 в южния град Одеса, съобщиха регионални власти. Ключовият за украинския износ черноморски град е подложен на редовни руски удари.

Областният управител Олег Кипер уточни, че сред ранените има жена в 39-а седмица от бременността, както и две момичета. Репортер на АФП на място видя срутена фасада на жилищна сграда и спасители, които претърсваха развалините за оцелели.

Зеленски подчерта, че бомбардировките подкопават усилията за мир, и призова съюзниците да засилят натиска върху Москва за прекратяване на войната. „Всеки подобен руски удар разяжда дипломацията, която все още е в ход, и подкопава усилията на партньорите, помагащи за край на тази война“, написа той.

Смъртоносните атаки срещу енергийната инфраструктура, които оставят много украинци без ток при минусови температури, продължават и след срещата на руски и украински преговарящи в Обединените арабски емирства.

Следващият кръг от преговори се очаква на 1 февруари, съобщи Зеленски. | БГНЕС