Кличко: Запасете се с храна, вода и лекарства, може да стане по-зле

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че служителите на комуналните услуги в Киев са свързали отново 650 високи жилищни сгради през последния ден. Въпреки това 1940 от жилищните сгради в украинската столица остават уязвими от зимния студ, каза кметът в социалните мрежи. Това е около 16% от приблизително 12 000 жилищни сгради, преброени от общинската администрация на Киев.

Големите руски атаки срещу Киев на 9 и 20 януари, съчетани със студена вълна, при която температурите се колебаеха около -10°C (14°F), причиниха хаос в местната инфраструктура, като прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването заляха града, както и силно ограничено отопление дори в сгради, които все още са свързани към мрежата.

Повечето от сградите, които все още нямат отопление, са на левия бряг на Киев, източно от река Днепър, а не в историческия и правителствен център на града на десния бряг.

"Обръщам се към жителите и говоря честно: ситуацията е изключително сложна и това може да не е най-трудният момент. Запасете се със храна, вода и необходими лекарства. Който все още има варианти да замине извън града, където има алтернативни източници на енергия и топлина, да не ги отхвърля“, написа градоначалникът във "Фейсбук".

По думите му, предвид изключително сложната ситуация в енергетиката и разбирането, че руснаците ще продължат да атакуват критичната инфраструктура на града и страната, Киев се подготвя да реагира на различни сценарии за развитие на събитията.

Кличко призова работодателите да организират гъвкави работни графици и, доколкото е възможно, да прехвърлят служителите си на дистанционна работа.

Кметът добави още, че във всеки района на Киев има опорни пунктове за отопление, където при необходимост ще могат да пренощуват голям брой хора. В тези пунктове ще бъдат оборудвани места за спане и ще бъдат осигурени отоплителни уреди (мобилни котелни), храна и хигиенни средства.

Кличко подчерта, че всички градски служби и департаменти на Киевската градска държавна администрация работят в денонощен режим. Комуналните служби, болниците и социалните институции също продължават да функционират 24/7.

Енергийната криза отново изведе на преден план противоречията, които Кличко и Зеленски имат от години, припомня Kyiv Independent.

Зеленски обвини Кличко, бивш професионален боксьор и известен политически съперник, за липсата на подготовка на града за извънредна ситуация, причинена от руски атаки срещу енергийния сектор и силни студове.

Темата е особено напрегната след обвиненията в корупция срещу ключови членове на кабинета на Зеленски на федерално ниво заради схема за кражба на пари от фондове, предназначени за защита на електроцентрали.