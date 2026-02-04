Абу Даби като тест: Готов ли е Путин да направи стъпка към мир?

Politico съобщава, че военните действия в Украйна може да приключат още тази пролет. Тази прогноза, според изданието, е направена от републикански експерт по външна политика, който преди това е консултирал кабинета на украинския президент.

Днес в Абу Даби започнаха още един кръг от преговори за Украйна, организирани с посредничеството на САЩ.

Общата перспектива остава не по-малко мрачна за Украйна, тъй като тя се приближава към четвъртата годишнина от войната на Русия. И все пак има признаци, че резултатът от преговорите лице в лице тази седмица може най-накрая да отговори на ключов въпрос: Сериозен ли е руският президент Владимир Путин?

В навечерието на планираните двудневни преговори Русия възобнови мащабните си въздушни атаки срещу разрушената инфраструктура на Украйна след кратка пауза през уикенда. Ударявайки градове, включително Киев, Днепър, Харков, Суми и Одеса през нощта с 450 дрона и 71 ракети, включително балистични, Русия порази енергийната мрежа на страната и жилищните сгради, когато температурите паднаха под -20 градуса по Целзий.

„Путин трябва да бъде лишен от илюзиите, че може да постигне нещо с бомбардировките, терора и агресията си“, пледира разочарованият министър на външните работи на Украйна Андрей Сибиха. „Нито очакваните дипломатически усилия в Абу Даби тази седмица, нито обещанията му към Съединените щати го спряха да продължи терора срещу обикновените хора през най-суровата зима.“

Според президента на САЩ Доналд Тръмп, тези обещания включват въздържане от нападения срещу Киев и други големи градове за цяла седмица по време на период на „изключителен студ“. Но веднага щом Тръмп проговори, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че паузата ще продължи само един уикенд.

Това едва ли е благоприятна отправна точка за преговори и кара много украински политици да твърдят, че Русия просто прави някои стъпки, за да се увери, че няма да се окаже на грешната страна на непредсказуем американски лидер - макар и такъв, който изглежда прекомерно търпелив с Путин, а още по-малко с украинския президент Володимир Зеленски.

Не че украинците са отдавали голямо значение на едноседмично „енергийно прекратяване на огъня“. Една ожесточена война ги е научила да очакват най-лошото.

„За съжаление, всичко е напълно предсказуемо“, написа съветникът на Зеленски Михайло Подоляк във вторник. „Ето как изглежда руското „прекратяване на огъня“: по време на кратко замръзване, складирайте достатъчно ракети и след това ударете през нощта, когато температурите паднат до минус 24 градуса по Целзий или по-ниско, насочени към цивилни. Русия не вижда никаква причина да спре войната, да спре геноцидните практики или да се ангажира с дипломация. Само мащабни тактики на замразяване.“

Трудно е да се спори с песимизма му.

Кремъл на Путин има дълга история в използването на мирни преговори, за да забавя, замъглява, изтощава противниците и да продължава войната. Това е част от тактика, която руският лидер и неговият печален министър на външните работи Сергей Лавров използват многократно в Украйна и от години в Сирия.

Въпреки това, според някои украински и американски източници, запознати с протичането на преговорите, има индикации, че настоящите преговори може да са по-обещаващи, отколкото се смята. Те казват, че и двете страни всъщност са по-„конструктивни“ – което, признавам, е прилагателно, което често се използва неправилно.

„Преди тези преговори бяха като вадене на зъби без упойка“, каза републикански експерт по външна политика, който е консултирал Киев. Предоставена му анонимност, за да говори свободно, той каза: „Преди ми се искаше да крещя, когато трябваше да видя друг отчет, който казваше, че дискусиите са „конструктивни“. Но сега мисля, че те са конструктивни в някои отношения. Забелязвам, че руснаците приемат тези преговори по-сериозно.“

Част от това, каза той, се дължи на уменията на онези, които сега ръководят украинския екип след напускането на влиятелния бивш началник на кабинета на Зеленски, Андрей Йермак. Сред най-умните и най-способните са: заместникът на Йермак като ръководител на кабинета на президента и бивш началник на Главното разузнавателно управление Кирил Буданов; секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров; и Давид Арахамия, който ръководи парламентарната фракция на управляващата партия „Слуга на народа“ на Зеленски.

„Забелязвам, че откакто Давид се включи... има забележимо подобрение с руските преговарящи. Мисля, че това е така, защото те ги уважават - особено Давид - и защото ги виждат като хора, които живеят в реалността и са готови на компромиси“, обяснява експертът. „Разбира се, промяната в тона на Русия може да е пореден опит да се примамят Тръмп. „Путин няма почти нищо, което да покаже за огромните разходи за войната. Приемането на договорено споразумение сега, където не може да претендира за ясна „победа“ за Русия и за руския народ, би било голям проблем във вътрешнополитически план“, твърди пенсионираният австралийски генерал Мик Райън.

Каквито и да са причините, това, което ще се появи от Абу Даби през следващите дни, вероятно ще ни покаже дали Путин най-накрая е сериозен.