Украинските власти може да са готови да направят най-трудната отстъпка в преговорите с Русия и да се откажат от контрола върху територията в източната част на Донецка област, съобщи журналистът на The Atlantic Саймън Шустер, позовавайки се на двама съветници на украинския президент.

Според Шустер, ръководителят на украинската президентска канцелария Кирил Буданов е провел продължителни дискусии със сътрудниците на Зеленски относно правните и практическите условия, които Украйна трябва да изпълни, за да изтегли войските си от определени райони на Донецка област, като същевременно предотврати напредването и завземането на територията от руските въоръжени сили.

"Те наистина са креативни, търсят начини да го направят приемливо за хората", каза украински служител, участвал в дискусиите.

Русия се стреми да принуди Украйна да отстъпи напълно териториите на Донецка област, които руските сили все още не са завзели. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в показанията си пред Конгреса на 28 януари, че териториалният въпрос е единственият нерешен в мирния план. Зеленски заяви, че украинският народ трябва да реши териториалния въпрос чрез избори или референдум. Украинският президент отбеляза също, че териториалният въпрос не може да бъде решен без среща с Владимир Путин.