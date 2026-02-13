IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 84

Украйна може и да е готова да се откаже от Донецк

Властите търсят начини да го направят приемливо за хората

13.02.2026 | 14:03 ч. 31
Снимки: Getty

Снимки: Getty

Украинските власти може да са готови да направят най-трудната отстъпка в преговорите с Русия и да се откажат от контрола върху територията в източната част на Донецка област, съобщи журналистът на The Atlantic Саймън Шустер, позовавайки се на двама съветници на украинския президент.

Според Шустер, ръководителят на украинската президентска канцелария Кирил Буданов е провел продължителни дискусии със сътрудниците на Зеленски относно правните и практическите условия, които Украйна трябва да изпълни, за да изтегли войските си от определени райони на Донецка област, като същевременно предотврати напредването и завземането на територията от руските въоръжени сили.

"Те наистина са креативни, търсят начини да го направят приемливо за хората", каза украински служител, участвал в дискусиите.

Свързани статии

Русия се стреми да принуди Украйна да отстъпи напълно териториите на Донецка област, които руските сили все още не са завзели. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в показанията си пред Конгреса на 28 януари, че териториалният въпрос е единственият нерешен в мирния план. Зеленски заяви, че украинският народ трябва да реши териториалния въпрос чрез избори или референдум. Украинският президент отбеляза също, че териториалният въпрос не може да бъде решен без среща с Владимир Путин.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски Донецк Русия Украйна войната в Украйна
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem