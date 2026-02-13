Кремъл: Нов кръг от преговори с Украйна ще се проведат на 17-18 февруари в Женева

Русия съобщи, че нов кръг от разговори с участието на представители на САЩ и Украйна, насочени към постигане на край на продължаващата вече четири години война, ще се състои следващата седмица.

Двата предишни кръга от преговори с посредничеството на САЩ, проведени в Абу Даби, не доведоха до пробив, като Москва и Киев останаха на диаметрално противоположни позиции по ключовия въпрос за териториите.

“Има договореност срещата действително да се състои следващата седмица. Следващият кръг от преговорите за украинското уреждане ще се проведе в същия тристранен формат Русия-САЩ-Украйна, на 17–18 февруари в Женева“, посочи прессекретарят на Кремъл.

Песков уточни, че руската делегация този път ще бъде оглавена от съветника на Кремъл Владимир Медински - твърдолинеен бивш министър на културата, който ръководеше и предишни неуспешни преговори в Турция.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за прекратяване на конфликта, започнал след като Русия предприе пълномащабна военна офанзива през февруари 2022 г.

Москва продължава да държи на искания за мащабни териториални и политически отстъпки от страна на Украйна, които Киев отхвърля като равносилни на капитулация. Русия настоява Украйна да се изтегли от източната Донецка област, около една пета от която все още се контролира от украинските сили.

Киев отхвърля едностранно изтегляне и настоява за твърди гаранции за сигурност от страна на Запада, които да възпрат Русия от подновяване на офанзивата след евентуално прекратяване на огъня.

По-рано през седмицата украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е приел американско предложение за провеждане на нов кръг от преговори в Маями следващата седмица.

В рамките на четиригодишния конфликт, най-кървавия в Европа след Втората световна война, са загинали стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Русия окупира около една пета от територията на Украйна, включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г., както и райони, завзети от подкрепяни от Москва сепаратисти преди 2022 г. / БГНЕС