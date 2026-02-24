МВнР: България ще продължи да бъде до Украйна

Министерството на външните работи на България излезе с позиция по повод годишнината от началото на войната в Украйна.

“България ще продължи да бъде до Украйна и ще подкрепя нейната независимост, суверенитет и териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници”, се казва в съобщението на МВнР.

“Днес, когато отбелязваме четири години от началото на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна, отдаваме почит на огромната жертва на украинския народ в неговата смела самозащита и доблестна борба да защити не само своята свобода и човешко достойнство, но и суверенното право на всяка нация да избира собственото си бъдеще“, посочват още от министерството.

“Украйна устоява с непоколебима сила и героична постоянство на огромните трудности и опустошения, преодолявайки ежедневните лишения и системните безразборни атаки срещу енергийната, транспортната и друга гражданска инфраструктура на страната”, се казва още в позицията на МВнР.

“Историята ни учи, че всяка война в крайна сметка завършва с дипломация и днес се нуждаем от дипломация повече от всякога. Приветстваме и подкрепяме продължаващия силен ангажимент на Съединените щати да постигнат договорено решение за прекратяване на агресията“, се казва още в съобщението.

В съобщението се казва още, че МВнР вярва, че през 2026 е годината, в която “оръжията ще замлъкнат и ще се възстанови мир, който е справедлив, траен, надежден и съвместим с международното право и Устава на ООН.

От министерството допълват, че силна, независима и демократична Украйна има незаменима роля за стабилността на Черноморския регион и по-широкото евроатлантическо пространство. Сигурността и устойчивостта на Украйна укрепват архитектурата на сигурност на нашия континент и поддържат международния ред, основан на правила, от който зависят световният мир и просперитет. / БТА