Киев удари ключов руски петролен център

Украйна е ударила жизненоважен руски петролен център в четвъртък, причинявайки голям пожар и повреждайки логистиката на Москва при последната атака срещу енергийната инфраструктура, според източник от украинската служба за сигурност.

Атакувана е инфраструктура в петролния център Тихорецк в Краснодарски край, за да се отслаби способността на Русия да поддържа войната, каза източник пред Kyiv Independent.

"Днешният удар по петролния център Тихорецк, който е единственият клон за доставки на петролни продукти до Новоросийск, нанесе значителен удар върху петролната логистика на противника“, казаха те, добавяйки, че никой не е пострадал.

Местните руски власти съобщиха, че 26 единици техника, включително пожарни машини, са били разположени за потушаване на големия пожар.

Последният удар на Украйна дойде, когато Володимир Зеленски пристигна в Румъния и на път за среща на върха с френския президент Еманюел Макрон.

Вчера украинският президент проведе среща с румънския си колега Никусор Дан, а днес се очаква да проведе среща на високо ниво с Еманюел Макрон в Париж.

Лидерите ще обсъдят ситуацията на бойното поле и военната подкрепа от европейските партньори на Украйна, съобщават френски официални лица.