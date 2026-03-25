Украйна изърши най-масираната атака срещу Русия

Общо 398 дрона с голям обсег са били прехванати над различни руски региони

25.03.2026 | 18:52 ч. Обновена: 25.03.2026 | 19:18 ч. 14
Снимка: БГНЕС

Украйна е атакувала Русия със стотици дронове през изминалата нощ, съобщи руското министерство на отбраната, а нападението вече е определяно като най-мащабното от началото на войната, предаде DPA.

По данни на ведомството общо 398 дрона с голям обсег са били прехванати над различни руски региони.

Ударите идват само ден след като Русия извърши две масирани атаки срещу Украйна, при които ракети и рекорден брой - близо 950 бойни дрона - причиниха жертви и сериозни разрушения.

Според руската държавна агенция ТАСС това са най-масираните украински атаки срещу руска територия от началото на войната през февруари 2022 година.

Руски официални представители потвърдиха днес и за пожар в пристанището "Уст Луга" - ключов обект за износ на петрол и газ на Балтийско море, разположен на около 100 километра от Санкт Петербург. По официална информация при инцидента няма пострадали.

Генералният щаб на Украйна от своя страна потвърди атаката срещу терминал за втечнен природен газ в "Уст Луга".

При друг украински удар са били повредени сгради на балтийския остров Котлин, където се намира важна военноморска база на руския Балтийски флот. Под атака е било и пристанището във Виборг, близо до границата с Финландия. По информацията е повреден и ледоразбивач, който принадлежи на руската гранична служба.

Украинските атаки са довели и до прекъсвания на електрозахранването в района на руския град Белгород, близо до границата с Украйна. Засегнати са около 450 000 души, става ясно от публикация в Telegram на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков.

Междувременно Русия е продължила нощните си удари срещу Украйна. При атаките в Одеса е загинала една жена, а около 150 000 домакинства в северния украински град Чернигов и околните райони са останали без ток, пише БТА.

