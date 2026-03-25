Новини Днес | 74

Орбан спира газа за Украйна докато петролопровода "Дружба" не възстанови дейност

Унгария и Словакия не получават доставки на руски петрол от края на януари

25.03.2026 | 13:50 ч.
Reuters

Reuters

“Унгария ще спре преноса на газ към Украйна, докато не бъде възобновена дейността на петролопровода "Дружба”, категорично заяви премиерът Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.
 
"Постепенно спираме доставките на газ от Унгария за Украйна и ще съхраняваме газа, който остава при нас, в Унгария", добави унгарският премиер.

Доставките по "Дружба" бяха спрени през януари, което стана причина за спор с Унгария, блокирал заем от ЕС за Киев.

По-рано този месец ЕС предложи да изпрати своя мисия, която да инспектира тръбопровода. Украйна заяви по-късно, че е приела предложението на Брюксел за оказване на техническа помощ и за финансиране на възобновяването на доставките през повредения тръбопровод.

Унгария и Словакия не получават доставки на руски петрол през "Дружба" от края на януари, когато Киев каза, че тръбопроводът е бил поразен при руски удар в Западна Украйна и че ще е необходимо време за ремонт.

Унгария изпрати в Украйна своя мисия за установяване на фактите около спирането на доставките на петрол чрез тръбопровода. Киев не коментира до какви резултати е довела работата на тази мисия.

Унгария и Словакия, които са единствените страни от ЕС, които все още внасят руски петрол, обвиняват Украйна, че по политически причини умишлено забавя възстановяването на петролните доставки. / БТА

