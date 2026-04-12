Русия обвини Украйна в нарушения на великденското примирие

Руското министерство на отбраната заяви, че украинските сили са нарушили обявеното великденско примирие, докато руските войски го спазват, предаде Ройтерс.

Според съобщението, цитирано от руски информационни агенции, от 16:00 часа на 11 април до 08:00 часа на 12 април са регистрирани общо 1 971 нарушения от страна на украинските въоръжени сили, предаде БТА.

Министерството твърди също, че при атака с украински дрон в Курска област са били ранени цивилни, включително едно дете.

По данни на Москва, руската противовъздушна отбрана е свалила шест управляеми бомби и 134 украински дрона в рамките на деня.