Военни цели срещу атомни електроцентрали

Само дни след като руските войски нахлуха на украинска територия от изток през февруари 2022 г., аржентинският дипломат Рафаел Гроси, ръководител на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), изложи „седемте основни стълба“, които воюващите страни трябва да следват, за да избегнат ядрена катастрофа: сигурността и защитата на съоръженията, електрозахранването, и безопасността на служителите. Руската армия вече контролираше Чернобил и затягаше контрола си върху Запорожката атомна електроцентрала. Тези принципи се оказаха до голяма степен неефективни. На 22 април агенцията на ООН съобщи за няколко атаки с дронове срещу Запорожката АЕЦ, най-голямата атомна електроцентрала в Европа, разположена в Енергодар, община, контролирана от руската армия. Някои от тези атаки включваха десетки снаряди, поразили централата и околностите ѝ. На 27 април един от тези дронове уби служител на централата. Миналата събота Москва осъди атака с украински дрон, което Киев категорично отрече, пише El País.

Запорожие е една от най-големите заплахи за глобалната ядрена сигурност. През последните четири години спомагателното ѝ оборудване е пострадало както от руски бомбардировки, така и от щети от украински дронове. Днес реакторите ѝ се захранват само от една от десетте високоволтови линии, които са имали преди войната. Въпреки това, мащабната руска офанзива в Украйна откри и нов, несъмнено безразсъден път за бомбардиране на ядрени съоръжения на други фронтове.

Последната атака се случи на хиляди километри от Карпатите, в Обединените арабски емирства. Там, на 17-ти, дрон удари периметъра на ядреното съоръжение Барака в Абу Даби. Това засили възходящата тенденция във войната, която Даниел Солсбъри, анализатор в Международния институт за стратегически изследвания (IISS), безцеремонно описа през април:

"Това е игра с огъня."

Виталий Федченко, експерт в Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), твърди, че „атаките срещу ядрени съоръжения са станали по-чести през последните години, започвайки от 2022 г.“. Този специалист отчита около девет такива атаки от 40-те години на миналия век и Втората световна война до 2021 г. Оттогава броят им се е увеличил драстично на два фронта: Украйна и Близкия изток.

Освен инцидентите, най-големият риск за сигурността на атомните електроцентрали в продължение на десетилетия са терористичните атаки. Групировки като Ал Кайда или Ислямска държава (ИДИЛ), чийто клон в Белгия дори събра информация за белгийската атомна електроцентрала в Мол, ги превърна в мишени. Но за по-малко от пет години светът стана свидетел на поредица от въоръжени инциденти, включващи цивилни обекти.

На около 900 километра северозападно от Запорожие, руска атака с дрон повреди саркофага на ядрената централа в Чернобил през февруари миналата година. Саркофагът е издигнат, за да съдържа радиоактивния материал от бедствието през 1986 г. Ремонтите на тази защитна конструкция, която вече не може да изпълнява основната си функция за безопасност, все още продължават, както отбеляза МААЕ.

Също през юни миналата година, по време на 12-дневната офанзива, започната от Израел и Съединените щати срещу Техеран, бяха атакувани няколко цивилни ядрени съоръжения в Иран, включително тези във Фордоу, Натанз и Исфахан - 14 бомби за разрушаване на бункери и около 30 крилати ракети удариха съоръженията. Подобни атаки, макар и по-малко интензивни, бяха повторени по време на израелско-американските операции, започнати на 28 февруари срещу иранския военен и политически апарат. Ядреният обект Димона в Израел беше ударен от ракети при два отделни инцидента, с разлика от пет години (през април 2021 г. и на 19 март тази година).

Боеприпасът, за който говори Ван Дасен, не е маловажен. Дронът, паднал върху електроцентралата в Емирствата, е бил придружен от два други, които в крайна сметка са били свалени. Накратко, това са снаряди, които не са известни със своята прецизност: всяка контраофанзива, използваща електронни средства, може да отклони курса им и да посее хаос.

Десетилетия след Втората световна война, по време на която са извършени бомбардировки срещу свързани съоръжения в Норвегия и Япония,

една от първите атаки срещу граждански ядрени съоръжения е израелската бомбардировка през 1981 г. на проектирания от Франция реактор Осирак в Ирак, който все още е бил в процес на изграждане.

След Осирак, през същото десетилетие, идва кампанията срещу иранския ядрен обект в Бушер, атакуван от иракския режим на Саддам Хюсеин. Две десетилетия по-късно, през 2007 г., Израел отново удари: този път срещу сирийския обект в Ал Кибар. Три години по-късно американските и израелските разузнавателни служби извършиха една от най-големите кибератаки в историята (Stuxnet) срещу центрофугите на иранската ядрена програма.

Въпреки че мнозинството от държавите са съгласни, че е важно да се защитават гражданските ядрени съоръжения, Ван Дасен добавя:

"Ще бъде невъзможно всеки да се ангажира да ги защитава и да не атакува съоръжения" при никакви обстоятелства, ако подозира, че става въпрос за съоръжение, свързано с програма за ядрени оръжия. Превантивните удари за осигуряване на собственото оцеляване са разрешени съгласно международното право. Най-добрата и почти единствена защита, заключава той, би била „договор за неразпространение, който действително работи".

Часове след неотдавнашната офанзива по периметъра на емиратския ядрен обект в Барака, Гроси определи инцидента като „неприемлива“ и „много тревожна“ заплаха. „Говорим за действащ обект за мирни цели, който съдържа хиляди килограми ядрен материал“, предупреди той. Агенцията на ООН също така предупреди за риска нова атака да доведе до радиоактивни изтичания, които биха наложили „евакуации, ограничения на храната и други мерки за реагиране“ на кризата.

Ден преди тази офанзива генералният директор на "Росатом", руската държавна компания, която управлява Запорожие от превземането му от Кремъл, предупреди, че обектът бързо се приближава до "точка на безвъзвратност" поради атаки с дронове от украинската армия. Според неговите данни обектът все още съдържа хиляди килограми ядрен материал. Зашеметяващите 2600 тона ядрено гориво. Истинска бомба със закъснител във военна зона.