Украйна върна близо 20 деца от окупираните от Русия територии

Всеки е преживял натиск, днес най-накрая са в безопасност

17.04.2026 | 19:45 ч. 8
Bring Kids Back UA , Facebook

Bring Kids Back UA , Facebook

Украйна е върнала 19 деца и тийнейджъри от окупираните от Русия територии и от Русия, откъдето са били депортирани, в райони под неин контрол през последната седмица, съобщи във Фейсбук украинската хуманитарна неправителствена организация "Спаси Украйна“.

"Всеки от тях е преживял натиск, сплашване и опити за подкопаване на идентичността му. Днес те най-накрая са в безопасност“, се казва в изявлението.

Сред спасените е 11-годишната Емилия, която е била принудена в училище да участва в милитаризирани събития в подкрепа на руската армия. Когато тя отказала, учителите твърдят, че са я натисквали и тормозели. Продължителният стрес е довел до сериозни здравословни проблеми, според "Спаси Украйна“.

Седемнайсетгодишният Матвий е бил принуден да пее руския национален химн и след като отказал, е бил заплашен с изолация. Той също така се е укрил от руски патрули, търсещи деца на неговата възраст, за да издават известия за военна служба.

Украйна също така е върнала 19-годишната София на територия под неин контрол. В изявлението се казва, че е била преследвана от руски войник, защото е казала "благодаря“ на украински, а също така е била наказана в колежа заради проукраинската си позиция.

Децата на Украйна

Според националната база данни на Украйна „Деца на войната“, най-малко 20 000 украински деца са били отвлечени от окупираните от Русия територии и отведени в Русия или контролирани от Русия райони от февруари 2022 г. Около 1,6 милиона остават под руска окупация, според Bring Kids Back UA.

Украинските власти смятат, че реалният брой на отвлечените деца може да е много по-висок. Омбудсманът Дмитро Лубинец посочва броя на до 150 хиляди, докато президентският комисар по правата на детето Дария Герасимчук е посочила диапазон от 200 000 до 300 000.

През 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на руския президент Владимир Путин и руския комисар по правата на детето Мария Львова-Белова за ролята им в санкционирани от държавата отвличания на деца.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

