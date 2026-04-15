Новини Днес | 93

Захарова: Русия и Китай обединяват сили, за да освободят планетата

Това са две отговорни нации, каза говорителят на външно министерство

15.04.2026 | 16:43 ч. 54
Reuters

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова разглежда Русия и Китай като стабилизираща сила на международната сцена, твърдейки, че двете сили обединяват потенциала и ресурсите си, за да освободят планетата от отговорност.

"Двете страни, бидейки също така две цивилизации, две ядрени сили, два постоянни члена на Съвета за сигурност на ООН и две огромни нации по отношение на територия, население и ресурси, както и по своите геополитически и геостратегически позиции, ефективно комбинират потенциала и ресурсите си, за да освободят планетата от отговорност“, каза дипломатът в интервю за радио "Спутник“.

Москва и Пекин, твърди тя, се фокусират върху стабилизирането на международната ситуация, а не върху разделянето на региони. 

"Не трябва да има дебат за това кои цивилизации контролират кои региони, а за това нашите две страни да бъдат стабилизираща сила в международните отношения“, твърди Захарова.

На 14 април руският външен министър Сергей Лавров беше на официално посещение в Китай. Той проведе разговори с китайския си колега Ван И и се срещна с китайския лидер Си Дзинпин.

Мария Захарова Китай Русия международни отношения
