BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 120

Освободените Сирски и Гнатов ще останат като съветници на новото командване

Зеленски: Генералите ще предадат опита си

23.07.2026 | 21:20 ч. 2
Reuters

Reuters

 

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че бившият главнокомандващ Олександър Сирски и бившият началник на Генералния щаб Андрий Гнатов ще продължат да работят заедно с новото военно ръководство на Украйна след освобождаването им от постовете.

По време на пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин, Зеленски отбеляза, че новоназначеният главнокомандващ Михайло Драпати ще разчита на опита на своите предшественици, съобщават украинските медии.

"Генерал Сирски притежава огромен опит. Под негово командване са проведени множество високопрофесионални операции“, каза Зеленски и добави: "Ние напълно осъзнаваме това. Затова ще се погрижим както Сирски, така и Гнатов не просто да се оттеглят, а да предадат опита си на новото командване, да останат близо до процеса, да помагат и да консултират Драпати".

Тези изявления бяха направени седмица след като Зеленски освободи бившия министър на отбраната Михайло Федоров, и два дни след като назначи бившия командващ Сухопътните войски Михайло Драпати за нов главнокомандващ на Украйна на мястото на Сирски.

Свързани статии

Кадровите промени предизвикаха демонстрации в Киев и няколко други украински града, където протестиращите изразиха подкрепа за Фьодоров, призоваха за отстраняването на Сирски и разкритикуваха внезапната правителствена рокада.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Украйна армия ръководство Олександър Сирски Гнатов Зеленски
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem