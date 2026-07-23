Освободените Сирски и Гнатов ще останат като съветници на новото командване

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че бившият главнокомандващ Олександър Сирски и бившият началник на Генералния щаб Андрий Гнатов ще продължат да работят заедно с новото военно ръководство на Украйна след освобождаването им от постовете.

По време на пресконференция с ирландския министър-председател Михол Мартин, Зеленски отбеляза, че новоназначеният главнокомандващ Михайло Драпати ще разчита на опита на своите предшественици, съобщават украинските медии.

"Генерал Сирски притежава огромен опит. Под негово командване са проведени множество високопрофесионални операции“, каза Зеленски и добави: "Ние напълно осъзнаваме това. Затова ще се погрижим както Сирски, така и Гнатов не просто да се оттеглят, а да предадат опита си на новото командване, да останат близо до процеса, да помагат и да консултират Драпати".

Тези изявления бяха направени седмица след като Зеленски освободи бившия министър на отбраната Михайло Федоров, и два дни след като назначи бившия командващ Сухопътните войски Михайло Драпати за нов главнокомандващ на Украйна на мястото на Сирски.

Кадровите промени предизвикаха демонстрации в Киев и няколко други украински града, където протестиращите изразиха подкрепа за Фьодоров, призоваха за отстраняването на Сирски и разкритикуваха внезапната правителствена рокада.