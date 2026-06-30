Украйна е изправена пред нови сътресения на пазара за горива

На пазара за горива в Украйна се очертават няколко нови тенденции.

На първо място, след поевтиняването на петрола и петролните продукти на световните пазари след стабилизирането на ситуацията около Иран, украинските бензиностанции започнаха да намаляват цените. По данни на агенция „А-95“ през последната седмица бензинът е поевтинял средно с 50 копейки на литър, а дизеловото гориво – с почти 4 гривни.

Този процес обаче може сериозно да се забави или дори да се обърне заради втория фактор – засилването на руските удари по инфраструктурата с горива. Според бившия министър на инфраструктурата Андрей Пивоварски през последните два месеца са били поразени над 150 бензиностанции в цяла Украйна. Почти всяка седмица се атакуват и петролни бази, както и други елементи от горивната инфраструктура.

По думите на Пивоварски засега няма недостиг на горива благодарение на диверсифицирания пазар. Подобни атаки обаче неминуемо ще окажат влияние върху цените. Освен това редица експерти не изключват възможността в Украйна да се появи и реален недостиг на горива, ако ударите продължат и се засилят, коментира "Страна.ua".

Третата тенденция е, че от 1 юли в Украйна влиза в сила законово изискване бензинът да съдържа биоетанол. Вместо познатия А-95 на бензиностанциите ще се продава гориво Е5 и Е10, съответно с 5% и 10% съдържание на биоетанол. Законът беше приет още миналата година, но впоследствие прилагането му беше отложено заради опасения от проблеми с доставките на горива.

И сега представители на пазара предупреждават за възможен недостиг на гориво, отговарящо на новите стандарти, както и за поскъпване с около 1 гривна на литър.

Четвъртата тенденция е, че на фона на неотдавнашното поскъпване на бензина и дизела в Украйна отново се активизира сивият пазар. Появяват се нелегални бензиностанции, а много шофьори зареждат на т.нар. "алтернативни площадки" – директно от автоцистерни. Те лесно могат да бъдат открити по основните пътища.

"Стоят на добре известни места. Ясно е, че има договорки с правоохранителните органи и местните власти, за да не бъдат закачани. За това гориво не се плащат данъци, затова могат да продават с големи отстъпки", казва ръководителят на специалните проекти в Научно-техническия център "Психея" Генадий Рябцев.

Жителят на село Поляница край Буковел – Василий, който превозва туристи с личния си джип до Карпатите, разказва, че зарежда "само от автоцистерни". Когато дизелът на бензиностанциите струвал 80 гривни за литър, той купувал горивото по 60 гривни.

Експертите смятат, че ако цените на горивата отново започнат да се покачват, желаещите да зареждат „от автоцистерна“ ще станат още повече.

Какво се случва с цените

На фона на поевтиняването на петрола и петролните продукти на световните борси цените на горивата в Украйна също започнаха да спадат.

По данни на агенция „А-95“ в периода от 15 до 22 юни средната цена на бензин А-95 в страната е намаляла с 51 копейки – до 74,71 гривни за литър, на А-95+ – с 44 копейки до 78,83 гривни, а дизеловото гориво е поевтиняло с 3,98 гривни – до 78,40 гривни за литър.

При някои вериги намалението е още по-значително. Така например във веригите OLAS и SUNOIL цената на дизела е спаднала с 7–7,1 гривни за литър – съответно до 75,5 и 75,9 гривни. „Укрнафта“ е намалила цената с 5 гривни – до 76,9 гривни за литър. Същата отстъпка предлагат и бензиностанциите „Свои“, където дизелът струва 76,99 гривни, както и веригата RLS, където цената е 73,9 гривни за литър.

Преход към бензин с биоетанол от 1 юли

От следващия месец в Украйна влиза в сила законовото изискване за преминаване към европейските стандарти за бензина. Вместо досегашния А-95 бензиностанциите ще предлагат горива Е5 и Е10, съдържащи съответно 5% и 10% биоетанол. Тази норма беше приета още миналата година, но впоследствие бе отложена след предупреждения от горивните компании за възможен недостиг на новото гориво.

Сега обаче, както заявиха от Нефтогазовата асоциация, ново отлагане няма да има. Пазарът е подготвен за промените, а компаниите вече са адаптирали логистиката и са решили организационните въпроси. Една от трудностите беше специалната подготовка на автоцистерните за превоз на гориво с биокомпонент.

Въпреки това на пазара продължават да циркулират упорити слухове, че могат да възникнат проблеми с доставките, тъй като не всички европейски производители са отчели нуждите на Украйна от новия вид гориво.

Друг важен въпрос са рисковете при експлоатацията на автомобилите.

Според Генадий Рябцев европейските автомобили, произведени след 2008 г., обикновено работят безпроблемно с подобен бензин. При по-старите автомобили, както и при много корейски и японски модели, обаче могат да възникнат проблеми.

„Възможно е образуване на запушвания в горивната система, ускорено износване на уплътненията, затруднения при спиране с двигателя, когато педалът „потъва“, както и повишен риск от непредвидени ремонти“, изброява Рябцев.

По думите му най-проблемен може да се окаже бензинът Е10 с по-високо съдържание на биоетанол.

„Трябва да се провери обозначението на капачката на резервоара. Ако няма маркировка Е10, по-добре такова гориво да не се използва“, съветва той.

Експертите прогнозират също, че на пазара ще се появят различни смеси с произведен в Украйна биоетанол, чието качество може да бъде съмнително.

Що се отнася до цените, ръководителят на агенция „А-95“ Сергей Куюн смята, че новото гориво може да поскъпне с едва 15–25 копейки на литър. На фона на цена над 74 гривни за литър това едва ли ще бъде усетено от потребителите, написа той във Facebook.

Рябцев обаче прогнозира по-сериозно увеличение – около 1 гривна на литър.

„Веригите вече залагат в новите ценови листи увеличение от 60 копейки до 1,2 гривни на литър. За мнозина това е просто удобен повод да увеличат собствената си печалба“, смята експертът.

Заплашена ли е Украйна от недостиг на горива

Недостиг на горива, особено на бензин, макар засега да не се говори открито за това, може да възникне по две основни причини.

Първата е засилването на руските атаки срещу украинската горивна инфраструктура.

След като Украйна нанася удари по руски петролни рафинерии, Русия все по-често предприема ответни действия. Наскоро бяха унищожени бензиностанции на веригите БРСМ в Дарницкия район на Киев и WOG в Запорожие. На 23 юни руски удар порази и бензиностанция OKKO в Запорожие. Ден по-рано горя бензиностанция в Одеска област, без да се уточнява към коя верига принадлежи.

В Сумска област дори се обсъжда разполагането на мобилни бензиностанции след масираната атака срещу град Тростянец, където всички бензиностанции бяха унищожени.

В Запорожка област вече е започнала реализацията на проект за защита на бензиностанциите от атаки с дронове.

По думите на ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров вече е изготвен типов проект на защитни конструкции за бензиностанциите в населените места близо до фронтовата линия. Властите водят разговори със собствениците за възможно най-бързото изграждане на противодронна защита.

Разбира се, унищожаването на всички или дори на повечето бензиностанции в страната е практически невъзможно – те са твърде много и са разположени в различни региони, а бизнесът сравнително бързо възстановява разрушените обекти.

Опитът от Тростянец обаче показва, че в отделни градове могат да възникнат сериозни проблеми.

„Това се отнася най-вече за районите близо до фронта. Там практически вече няма големи вериги бензиностанции, останали са само местни обекти и не всички работят“, казва Рябцев.

Втората причина са възможни прекъсвания в доставките на биогорива.

Както вече беше отбелязано, в Украйна няма недостиг на горива благодарение на големия брой вносители, малките и разпръснати складове, както и на това, че властите дадоха зелена светлина на множество малки нефтопреработвателни предприятия.

Понякога това дори води до свръхпредлагане на пазара.

Цялата система обаче работи „в движение“ и всяко забавяне по веригата може да предизвика ефект на доминото.

Например проблеми с доставките на бензин, съчетани със засилени атаки срещу бензиностанции и унищожаване на наличните запаси, могат да доведат до недостиг поне в отделни градове.

„Бензиностанции на колела“ с евтино гориво

През последните месеци украинските шофьори все по-често зареждат гориво от автоцистерни, превърнали се в своеобразни мобилни бензиностанции.

Този пазар започна да се разраства на фона на рекордното поскъпване на горивата през пролетта.

„В един момент осъзнах, че разходите за гориво поглъщат почти половината от приходите ми от туристическите превози в планината. Не мога да вдигна цените на екскурзиите до Карпатите. Двучасов и половина тур струва 4500 гривни – с 500 гривни повече от миналата година, а хората не са готови да плащат повече. Познати ми препоръчаха да зареждам от автоцистерни. Там се продават горива от партиди на едро, които вече могат да се купуват и в малки количества – дори по една-две туби. Когато дизелът на бензиностанциите струваше 80 гривни за литър, от цистерната го купувах за 60 гривни“, разказва Василий от село Поляница, който превозва туристи до Карпатите със своя джип.

Генадий Рябцев потвърждава, че автоцистерни масово са разположени по главните магистрали, регионалните пътища и други оживени места, а информацията за евтиното гориво се разпространява от уста на уста. Поради това те не страдат от липса на клиенти.

„Това е гориво, за което не се плащат данъци. Очевидно продавачите имат договорки с местните власти и правоохранителните органи и споделят печалбата си“, казва Рябцев.

Експертите смятат, че разрастването на този „пазар на автоцистерните“ е страничен ефект от либерализирането на пазара на едро.

„В началото достъп до него получиха всички. Хората купуваха автоцистерни и заминаваха за Европа, за да внасят гориво. В един момент доставчиците станаха прекалено много. Освен това цените започнаха силно да се колебаят, което създаде сериозни рискове за вносителите. Можеш да внесеш бензин или дизел на една цена, а още на следващия ден тя вече да е паднала и вместо печалба да останеш на загуба. За да ограничат риска, търговците трябва да продават възможно най-бързо. Но заради огромното предлагане на пазара не всички успяват да реализират горивото навреме, особено по-малките доставчици. Затова започнаха да продават не само на дребно едро, а практически и на крайни клиенти. Всеки може спокойно да напълни резервоара си на цена на едро. Разбира се, трябва да се плаща на когото трябва, за да не бъдат спрени“, разказва източник от горивния сектор.

По думите му днес от автоцистерни масово зареждат малки транспортни фирми, земеделски производители, а все по-често и обикновени шофьори.

„Дори след известното поевтиняване на горивата по бензиностанциите цените остават високи за повечето автомобилисти. Затова хората търсят по-евтини алтернативи“, обяснява източникът.