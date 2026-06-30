Украинският президент Володимир Зеленски потвърди втори удар по космическия комуникационен център Дубна в Московска област на Русия.

Според Укринформ, той обяви това във Facebook .

„Днес нашите дългосрочни санкции срещу Русия за тази война отново достигнаха до космическия комуникационен център Дубна в Московска област. Това е специален сателитен комуникационен център, използван по-специално за разузнаване и за координиране на дейността на руския окупационен контингент в Украйна", написа Зеленски.

Зеленски отбеляза, че съоръжението се намира на повече от 500 километра от държавната граница на Украйна.

"Наскоро нашите Войски за отбрана на Украйна вече достигнаха до четири такива руски центъра, не само в Московска област, но и във Владимирска област", ​​каза той.

Зеленски добави още: "Стъпка по стъпка ние прилагаме нашия план за дългосрочни санкции и правим максимално трудно за държавата-агресор да извършва своите операции по нахлуване срещу Украйна и окупацията на нашите територии. Подготвят се и съответни действия срещу други подобни вражески обекти."

Той също така благодари на украинските военнослужещи за тяхната прецизност.

По-рано Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува резултатите от удара от 22 юни по космическия комуникационен център Дубна в Московска област.

Потвърдени попадения са регистрирани върху хардуерния и модулен комплекс на 32-метровата антена MARK-IV, която се използва за сателитни комуникации, както и върху техническа сграда, съседна на антената.

Освен това е потвърдено, че Главната производствено-административна сграда (в която се помещават хардуерните и софтуерните системи) е била ударена, като една от стените ѝ е частично разрушена. Сградата съдържа централното комуникационно оборудване, наземния контролен комплекс и централната контролна зала за сателитната комуникационна мрежа.

Съоръжението в Дубна е най-големият наземен сателитен комуникационен комплекс в Русия. Той се използва за военни комуникации, управление на сателитни релейни системи и поддържа комуникациите, разузнаването и координацията на войските на руското Министерство на отбраната.



