Зеленски: Атмосферата около Путин е токсична

Съветниците на Владимир Путин все повече го обвиняват за нарастващите загуби на Русия в Украйна, заяви Володимир Зеленски в сряда, приветствайки успеха на продължителната кампания от удари на Киев дълбоко зад вражеските линии.

Украинският президент написа, че нарасналата увереност на Украйна на бойното поле "създава нова атмосфера" около руския му колега, като съюзниците губят вяра в способността на Путин да продължи четиригодишния конфликт.

"Много токсична атмосфера", оцени Зеленски, цитиран от The Independent. "Той сам е причината тази война да започне и да не е приключила. Само Путин е отговорен за загубите, които руснаците продължават да търпят. Неговата свита разбира това - те ни сигнализират и на нашите партньори."

Строгата оценка на Зеленски дойде, след като Украйна удари още два склада, принадлежащи на руския онлайн търговец на дребно Wildberries, продължавайки серия от удари с дронове срещу компания в сърцето на руската потребителска икономика.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се върна от среща с руския си колега в четвъртък, настоявайки, че "искаме мирно споразумение за Украйна", въпреки паузата в преговорите.

Рубио каза, че подобна сделка ще изисква много работа, тъй като според съобщенията Русия все още отказва да се откаже от земя, а Украйна е подкрепена от инерцията в ударите на далечни разстояния.