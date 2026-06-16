Кушнер и Израел в центъра на "революцията на фламингото" в Албания

Албания, малка балканска държава на адриатическото крайбрежие, рядко попада в новините. Но протестиращите, размахващи розови фигури на фламинго на албански остров, който семейство Тръмп иска да превърне в курорт, наскоро привлякоха вниманието на международните медии.

Спорът, който до голяма степен се фокусира върху заплахата, която курортът би представлявал за местната дива природа, разкрива повече, отколкото се вижда на пръв поглед. Под повърхността се крие сложен набор от проблеми, свързани с Джаред Кушнер – зет на президента Доналд Тръмп и близък съюзник и доверен човек на израелския премиер Бенямин Нетаняху – и присъствието в Албания на иранска група в изгнание, която се противопоставя на настоящото правителство в Техеран. Всичко това се добавя към новината, че албанските антикорупционни власти са започнали разследване на сделката на Кушнер с Тирана, което представлява пряк тест и за Европейския съюз (ЕС), към който Албания се стреми да се присъедини, пише за RS Елдар Мамедов, експерт по външна политика, базиран в Брюксел, и нерезидент-изследовател в Института "Куинси".

Делтата на река Вьоса-Нарта, дом на редки фламинго, пеликани и места за излюпване на костенурки, стана първият национален парк "Дива река" в Европа през 2023 г. Но след преизбирането на Тръмп през 2024 г. Кушнер разкри планове за курорт за милиарди долари на защитения остров. Правителството на премиера Еди Рама предостави "статут на стратегически инвеститор" на фирма, свързана с Кушнер, като според информациите е освободило от данъци и търгове и е заобиколило екологичните оценки. Когато наскоро започна строителството, избухна "Фламинго революция".

Това, което е наистина важно тук, са възможните геополитически последици от този недвижими имоти проект. По време на първия мандат на Тръмп Кушнер насърчи Абрахамовите споразумения, така наречените споразумения за нормализация между Израел и арабските държави, включително Обединените арабски емирства и Бахрейн. Нетаняху приветства тези споразумения като голям дипломатически триумф. Кушнер и Нетаняху според информациите остават в тесен контакт, дори докато Кушнер преговаря с Иран от името на администрацията на Тръмп. Инвестиционната фирма на Кушнер, Affinity Partners, беше създадена изрично с цел задълбочаване на икономическите връзки между Израел и арабския свят.

В продължение на десетилетия Тел Авив поддържаше връзки с неарабски държави по периферията на Близкия изток от Кавказ през Балканите до Африка,

като начин да прекъсне дипломатическата си изолация. Днес тази стратегия е жива и действаща. Израел е изградил близки отношения с Азербайджан (ключов енергиен партньор и опора на израелското разузнаване на границата с Иран), Сърбия (която значително е увеличила вноса си на оръжие от Тел Авив), Румъния (която обяви, че ще премести посолството си в Йерусалим) и сега Албания.

Албания се вписва идеално в тази картина. Стратегически разположена на Балканите, тя е държава с мюсюлманско мнозинство, но светска, твърдо проамерикански настроен член на НАТО и ентусиазиран участник, който се стреми да докаже своята стойност пред западните съюзници. От решаващо значение е, че тя е и страна кандидатка за членство в Европейския съюз (ЕС). Наличието на още една приятелска нация в рамките на ЕС, или на прага му, би било изключително полезно за Израел, тъй като общественото мнение в цяла Европа става все по-критично към израелската политика.

Докато държавите-членки на ЕС обсъждат санкции, потенциално прекратяване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел или забрани за търговия с израелските селища в окупираните палестински територии, всеки съчувствен глас в ЕС може да бъде много полезен. Тирана все още не е член, но нейната траектория има значение; а премиерът Рама се доказа като силен съюзник.

Никъде съгласието на Рама с тандема Тръмп-Нетаняху не е по-видимо, отколкото в отношението му към Иран. Албания е страната, в която хиляди членове на "Моджахедин-е-Халк" (МЕК) – изгнаната иранска опозиционна група, която преди това беше в списъците на терористичните организации на САЩ и ЕС – са се преместили, след като напуснаха лагера "Ашраф" в Ирак по силата на споразумение, посредничено от администрацията на Обама през 2013 г.

Фактът, че те намериха новия си дом в Тирана, се дължи главно на отказа на повечето други държави, към които Вашингтон се обърна с молба да ги приютят. Преместването беше замислено като хуманитарен жест, а не като осигуряване на нова оперативна база за дискредитираната група.

Това споразумение не беше напълно спазено; има документирана дейност на ботове на МЕК, произхождащи от Албания. Въпреки това Рама прие МЕК с отворени обятия, използвайки я като оръжие срещу Техеран.

С разпространяването на „Фламинго революцията“ Рама публично обвини Иран, че подклажда протестите. В остра декларация, адресирана към Ислямската република, той обвини Техеран в кибертероризъм, в набези срещу албански институции и във враждебност „към самата свобода“. След това той премина към решителна защита на решението на Албания да приюти МЕК (без да го назовава директно), представяйки членовете му като „ирански мъже и жени, които сте се опитали да заглушите чрез заплахи, лишаване от свобода и смърт“.

Това е забележително по две причини. Първо, то ефективно подкрепя МЕК като борци за свобода, точно езикът, използван от висши служители на първата администрация на Тръмп, включително бившия държавен секретар Майк Помпео и съветника по националната сигурност Джон Болтън, които според информациите са били добре възнаградени за своята про-МЕК подкрепа.

Второ, това отклонява изцяло вниманието от твърденията за вътрешна корупция и унищожаване на околната среда, които са в сърцевината на протестите. Няма доказателства, че протестиращите, размахващи фламинги, са ирански агенти. Те са албански граждани, загрижени за своето крайбрежие. Но като обвинява Техеран и се обгръща с мантията на съпротивата срещу теокрацията, Рама се опитва да превърне местен скандал в битка в глобална война по заместителство – такава, която се вписва перфектно в произраелските интереси.

Това повдига въпроса до каква степен външната политика на Албания е съгласувана с тази на ЕС, тъй като страната се стреми да се присъедини към блока. Дори когато отношенията на ЕС с Ислямската република са вероятно на най-ниската си точка от 1979 г. насам, ЕС не признава МЕК за легитимен събеседник; нито пък се стреми да подкрепи групата под каквато и да е форма.

За да подчертае разрива с Брюксел, Албания се присъедини към така наречения "Съвет за мир" на Тръмп

и дори се съгласи да изпрати миротворци в Газа, съгласно плана на Тръмп, подкрепен от Нетаняху.

В знак на по-дълбоко съгласуване с Израел на Нетаняху, Рама пътува до Йерусалим, изнесе реч пред Кнесета и беше похвален от Нетаняху за "моралната си съвест". Там той обвини "никой друг освен Хамас" за израелското военно отмъщение за зверствата на Хамас от 7 октомври – въпреки че това отмъщение е убило над 70 000 палестинци в Газа в това, което Международният съд, докладчик на ООН и многобройни международни правни експерти са определили като вероятно представляващо геноцид или геноцидни актове. Такова приобщаване донесе на Рама осезаеми ползи, като сделки за оръжие с израелски фирми като Elbit Systems.

Макар тази геополитическа разминаване да е тревожно, външната политика все още е прерогатив на държавите-членки и кандидатите за присъединяване към ЕС, а някои членове на ЕС така или иначе имат силни връзки с Израел. Въпреки това, обвиненията в корупция срещу Рама са един аспект, в който Брюксел може да упражни реално влияние.

Откакто Албания получи статут на кандидат за членство в ЕС през 2014 г., а официалните преговори за членство започнаха през 2022 г., ЕС многократно изразяваше загриженост относно корупцията и слабостта на върховенството на закона в Албания. Когато протестиращите задават основни въпроси за това кой се облагодетелства от курорт, собственост на Тръмп, разположен в природен резерват, Рама не само обвинява Иран в намеса, но и настоява, че няма „абсолютно никакъв шанс“ проектът да бъде спрян.

Брюксел не може да си позволи да си затваря очите. ЕС би могъл да потърси отговорност от албанското правителство, като изисква прозрачност; обвързва средствата за разширяване с укрепването на върховенството на закона и борбата с корупцията; и в крайна сметка, като спре преговорите за присъединяване, ако тези условия не бъдат изпълнени.

Това, от което Брюксел се нуждае, е политическа воля да защити собствената си опетнена репутация. Протестиращите с фламинго не са пешки на Техеран. Те са граждани, които са се уморили от арогантността и пренебрежителното отношение на политическата елита, за което проектът на Кушнер е само най-новото проявление. Брюксел трябва да започне да слуша и да действа.