Европейските газови хранилища се изчерпват

Огромната мрежа за съхранение на природен газ в Европа ще излезе от зимата на най-ниското си ниво от години, но пазарните цени показват самодоволство, което е в рязко противоречие с огромното предизвикателство, пред което са изправени търговците при попълването на запасите.

Попълването на подземни хранилища се превърна в централна характеристика на европейския газов пазар - и в по-широк смисъл на международния пазар на втечнен природен газ (LNG) - откакто руските тръбопроводни потоци се сринаха след нахлуването на Москва в Украйна преди близо четири години.

Европейското съхранение на газ спадна до 44% от общия капацитет на 26 януари, според европейската платформа за енергийни данни AGSI. Това е най-ниското ниво за това време на годината от 2022 г., когато достигна 40%, тъй като пазарът се бореше да замени руските доставки, и е доста под 10-годишната средна стойност от 58%, пише в анализа за Ройтерс колумнистът Рон Бусо.

И ако настоящите тенденции се запазят, съхранението може да се срине до 30% или по-ниско до края на март, въз основа на анализ на Ройтерс на исторически данни.

Ако Европа завърши зимата със само 30% пълни хранилища, ще трябва да бъдат инжектирани около 60 милиарда кубически метра (млрд. куб. м) газ, за ​​да се върнат запасите до 83% - нивото, на което регионът влезе миналата зима.

По-важното е, че не целият внос отива в хранилища. Повечето се използват за задоволяване на ежедневното търсене, така че общите нужди на Европа от покупки през следващите месеци биха могли да бъдат огромни.

Разбира се, Европа внася и газ от тръбопроводи от Норвегия, Северна Африка и Азербайджан, и има известно вътрешно производство. Но задачата за зареждане на подземните пещери на континента преди следващата зима остава огромна.

Добрата новина е, че Европа би трябвало да може да увеличи вече огромните си покупки на втечнен природен газ (LNG).

Охладеното гориво играе ключова роля на европейския газов пазар през последните години. Всъщност вносът на втечнен природен газ на континента миналата година скочи с 30%, достигайки исторически максимум от над 175 млрд. куб. м.

Това значение ще се увеличи в бъдеще, тъй като по-рано този месец Европейският съюз се съгласи да премахне напълно вноса на газ по тръбопроводи и втечнен природен газ (LNG) от Русия най-късно до края на 2027 г. Това ще сложи край на пет десетилетия силна зависимост от Русия.

Забраната ще намали руските доставки с 33 милиарда кубически метра между 2025 и 2028 г., или приблизително 12% от общия европейски внос на газ миналата година, според Международната агенция по енергетика. Този недостиг ще бъде запълнен предимно от покупки на втечнен природен газ (LNG), които световният енергиен регулатор очаква да достигнат нов рекорд от 185 милиарда кубически метра тази година.

За щастие на Европа, очаква се световното производство на втечнен природен газ (LNG) да продължи силното си разширяване тази година, като се прогнозира 7% увеличение през 2026 г., най-бързият темп от 2019 г. насам, най-вече чрез нови експортни терминали в САЩ, Канада и Мексико, според МАЕ.

И тази тенденция би трябвало да продължи през следващите години, като се очаква новият капацитет, предимно от Северна Америка и Катар, да достигне общо около 300 милиарда кубически метра годишно между 2025 и 2030 г. Това е скок с 50% спрямо сегашните нива.

Междувременно обаче настоящите референтни европейски цени на газа усложняват задачата за попълване на запасите.

Летните фючърси на TTF се търгуват с премия спрямо зимните цени – обратното на модела, необходим за печелившо съхранение. Зимните цени трябва да надвишават летните цени достатъчно, за да оправдаят разходите за съхранение и добив. Днешната така наречена обратна децентрализация премахва този стимул.

Причините за тази тенденция са неясни. Търговците може да предполагат, че правителствата, особено Германия, ще се намесят със субсидии или мандати, за да гарантират, че ЕС ще изпълни законово изискваната си цел от 90% съхранение до 1 декември. Но подобна намеса изглежда малко вероятна.

Друго обяснение е, че търговците очакват Европа да разчита по-малко на съхранение, тъй като световните доставки на втечнен природен газ (LNG) се увеличават, което ще улесни попълването на запасите през цялата година. Но ако това е начинът на мислене, логиката е погрешна. Дори ако глобалната наличност на втечнен природен газ (LNG) е висока, Европа все още може да се затрудни да осигури достатъчно доставки през най-студените месеци, ако навлезе в зимата с ниски нива на съхранение.

Трети фактор може да бъде нарастващата спекулативна активност на европейския пазар на газ. Според основателя на Energy Flux Себ Кенеди, около 444 фонда са държали позиции в TTF миналата седмица - доста над средното ниво от 185 през 2022 г. Засиленото спекулативно участие може да изкриви сигналите и да засили волатилността, което потенциално допринася за днешния необичаен лятно-зимен спред, каза Кенеди.

Разбира се, все още има време кривата да се коригира и спредът може да се обърне, тъй като фундаментите се утвърждават отново.

Но разрешаването на настоящото ценово несъответствие е от съществено значение. Тъй като съхранението на енергия ще излезе от зимата на многогодишни дъна, Европа не може да си позволи пазарна структура, която обезкуражава презареждането.

В сегашното си състояние континентът рискува да навлезе в още един отоплителен сезон без достатъчен буфер – риск, който европейските лидери вероятно няма да искат да поемат.