Путин спира ударите по Киев за три дни заради срещите на Уиткоф и Къшнър

Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.
"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.
По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.
Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър.
"Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.
Самолетът на Уиткоф и Къшнър кацна на летище Внуково в 12:52 часа московско време (съвпада с българското – бел. ред.). На летището ги посрещна специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев. Очаква се, че след Москва Уиткоф и Къшнър ще посетят и Киев.
Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.
Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.
На летището американските представители бяха посрещнати от руския пратеник Кирил Дмитриев. Той сподели снимки от срещата си с тях при слизането ѝ от самолета със съобщението: „Добре дошли в Москва, миротворци“.
Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.
Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.
Въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.
По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.
„Очевидно тези руски удари по летищата са реакция на разговорите и подготовката за евентуалното използване на самолет от американската страна за пътуване до Украйна“, заяви той.
„Взехме под внимание този ход на Русия и през следващата седмица ще съобразим действията си с него по отношение на руското въздушно пространство, което стана опасно заради нашите дронове и ракети във въздуха. Разбира се, от наша страна няма и няма да има заплахи за дипломацията.“
Междувременно беше съобщено за петима убити и още петима ранени при руски атаки в промишлен обект в южната украинска Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.
Той уточни, че загиналите са били служители на обекта. „Монтьор, електротехник, водопроводчик и машинист. Хора с мирни професии. Те просто са били на смяна. Вършили са работата си, когато вражеските ракети са отнели живота им“, каза той.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.