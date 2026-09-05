Путин спира ударите по Киев за три дни заради срещите на Уиткоф и Къшнър

Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.

"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.

По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.

Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър.

"Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.

Самолетът на Уиткоф и Къшнър кацна на летище Внуково в 12:52 часа московско време (съвпада с българското – бел. ред.). На летището ги посрещна специалният представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев. Очаква се, че след Москва Уиткоф и Къшнър ще посетят и Киев.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

На летището американските представители бяха посрещнати от руския пратеник Кирил Дмитриев. Той сподели снимки от срещата си с тях при слизането ѝ от самолета със съобщението: „Добре дошли в Москва, миротворци“.

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.

Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

Въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.

По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.

„Очевидно тези руски удари по летищата са реакция на разговорите и подготовката за евентуалното използване на самолет от американската страна за пътуване до Украйна“, заяви той.

„Взехме под внимание този ход на Русия и през следващата седмица ще съобразим действията си с него по отношение на руското въздушно пространство, което стана опасно заради нашите дронове и ракети във въздуха. Разбира се, от наша страна няма и няма да има заплахи за дипломацията.“

Междувременно беше съобщено за петима убити и още петима ранени при руски атаки в промишлен обект в южната украинска Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа.

Той уточни, че загиналите са били служители на обекта. „Монтьор, електротехник, водопроводчик и машинист. Хора с мирни професии. Те просто са били на смяна. Вършили са работата си, когато вражеските ракети са отнели живота им“, каза той.