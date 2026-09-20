Лавров: Резултатите от изборите ще бъдат отговор към Запада, който се стреми да попречи на гласуването

Резултатите от изборите в Русия ще бъдат основният отговор на Запада, който води кампания срещу гласуването. Това заяви министърът на външните работи на РФ Сергей Лавров, предава ТАСС.

Както отбеляза министърът, в западните страни "се създават проблеми за изразяването на волята на руските граждани", особено в балтийските държави.

"Няколко дни преди началото на нашите избори Европейският съюз одобри изявление, което, по всичко личи, скоро ще бъде разпространено, че те са невалидни от гледна точка на европейските стандарти за демокрация", каза Лавров пред журналисти. "И мисля, че основният отговор ще бъде именно това, което ще ни кажат през следващите няколко минути, през следващите часове, за резултатите от предизборната кампания", добави той.