Прогноза: До 4 години средната заплата в София ще мине 2500 евро бруто

България вече не разчита на евтиния труд като основно конкурентно предимство. Според данните на НСИ средната месечна работна заплата надхвърля 1400 евро.

"НСИ отчете сериозен ръст за първото тримесечие, но трябва да се има предвид, че има два допълнителни фактора.

Почти няма компания, която да не вдигна заплатите от Нова година.

От страна на работодателите - те са на ръба на възможностите, от друга страна - протече етап на избелване на бизнеса", каза експертът по човешки ресурси Георги Първанов в "България сутрин".

"Трябва да търсим варианти за привличане на производства, на услуги с добавена стойност. Благоевград ми е любим, за съжаление, и възможностите за намиране на работна ръка, и предприятията, които функционират, са малко. Благоевград вече влиза в групата на Северозападна България", отбеляза експертът пред Bulgaria ON AIR.

Първанов даде пример с автомобилостроенето: "Ако досега България е привличала производство на авточасти, кабели, сега трябва да привлечем производители на автомобили. същото важи и за всички останали сектори".

По думите му възможностите на работодателите са ограничени в това да поддържат компаниите печеливши и да могат да инвестират, както и да продължат с подобен ръст на заплатите.

"Те ще продължат да вървят нагоре, но темповете ще бъдат доста по-малко, най-вероятно и не двуцифрени от следващата година нататък. България трябва да излезе и много агресивно да се опита да привлече инвестиции. Трябва да привлечем работодатели, които откриват нови работни места, добавена стойност, развиват съответния регион", настоя още Първанов.

Случващото се със заплатите показва, че сме стигнали и тавана в аутсорсинг сектор, изтъкна той.

"По-малко нови играчи ще влизат и тези, които са на пазара, ще се разширяват. Не ни избягват чуждите инвеститори. Споменах автомобилостроене, във фармацевтика, машиностроене, в отбранителната индустрия - доста са сферите, в които имаме традиции. Бихме могли да бъдем конкурентни на съседни страни", анализира експертът по човешки ресурси.

"Изкуственият интелект ще бъде важен инструмент.

Продължава да расте дупката между София, Пловдив и останалите градове. Очаква, че в следващите от 2 до 4 години средната заплата в София ще стигне и мине 2400-2500 евро бруто, а разликата с останалите райони - стига 50-60%. Една от мерките, говорейки за инвестиции, е да се опитаме да ги насочим не към София, Пловдив", смята Първанов.

"Следихме какво се случва в страни, които са домакини на първенства или игри. Има доста голям ефект - откриват се и временни, и постоянни работни места, привличат се инвеститори. Това предстои да се случи и в България", подчерта експертът