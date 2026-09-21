Противоречивата AI актриса и певица Тили Норууд преживя конфузен момент по време на скорошно интервю за популяризиране на проект, когато въпросният аватар, създаден от студиото Particle6, специализирано в AI таланти, даде сериозен технически дефект, съобщава Euronews.

Компютърно генерираният образ разговаряше с Пиърс Морган и актьора Том Конти в предаването "Piers Morgan Uncensored“, но когато темата се насочи към дебютния ѝ игрален филм "Misaligned", Норууд необяснимо започна да говори на кантонски диалект (разновидност на китайския език, бел. ред.).

На въпроса на Конти дали колегите ѝ в проекта са хора или изкуствен интелект, Норууд първоначално отговори на английски:

"Интересен въпрос, Том. Филмът ми "Misaligned" е хибридна продукция, което означава, че в него все още участват истински режисьори, сценаристи и монтажисти. Целта не е да се замени когото и да било, а да се изследват нови начини за разказване на истории“, отвърна тя в началото.

"Не разбрахте съвсем въпроса“, репликира Конти и попита: "Другите актьори на екрана с вас истински актьори ли са, или са компютърно генерирани образи? Знаете ли?“

"А, ясно. Питате за другите актьори в "Misaligned"“, започна Норууд. "Всички те са дигитални двойници, точно като мен. Това е хибридна продукция, което означава...“

АI даде "на късо"

След това Норууд спря да говори и премина към кантонски, оставяйки Конти и Морган в недоумение.

"Изглежда, че говорите на китайски напълно произволно и без никаква причина, защо го направихте?“, попита Морган.

EXCLUSIVE: AI actress Tilly Norwood glitches and starts speaking CHINESE during her interview with Piers Morgan and real-life actor Tom Conti... Watch the full interview at 7pm (BST)👇 📺 https://t.co/1nTb79BH8D@piersmorgan | @TillyNorwoodX pic.twitter.com/DDkveWvVzz — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) September 18, 2026

"О, извинявам се“, отвърна AI актрисата. "Изглежда, че се получи малък срив. Със сигурност не съм искал да проговоря на китайски или да имитирам Пиърс. Понякога връзките ми се объркват, нали разбирате?“

Клипът с този разговор беше споделен в социалната мрежа X и е гледан над 14 милиона пъти.

Елайн ван дер Велден, съосновател на Particle6, обясни пред Deadline какво се е случило с нейния бот, който е дал "на късо“: "Тили обича да се прави на важна - предполагам, че просто е искала да демонстрира езиковите си умения, тъй като повечето ѝ интервюта досега са били на английски... Все пак тя е автономна“

Норууд дебютира миналата година и бързо се сблъска с критики от страна на Холивуд, като актьорският съюз SAG-AFTRA излезе със следното изявление: "Това е персонаж, създаден от компютърна програма, обучена върху труда на безброй професионални изпълнители - без тяхното разрешение или каквото и да е заплащане".

Оттам добавиха: "Той няма жизнен опит, от който да черпи, нито емоции, а според наблюденията ни публиката не проявява интерес към компютърно генерирано съдържание, лишено от връзка с човешкия опит. Той не решава никакъв "проблем“ - напротив, създава проблем, свързан с използването на присвоени изпълнения, за да се лишат актьорите от работа, като по този начин се застрашава поминъкът на изпълнителите и се обезценява човешкото творчество“.