Европейски квартал попадна сред най-готините в света

Най-популярният район в Атина – Неос Космос – зае първото място в Европа и трето място в общата класация. Когато решавате къде да отседнете в нов град, очевидното място да започнете е да стесните избора си до конкретен квартал. Може би искате да отседнете в старата част на града или в неговия творчески квартал. Или може би просто искате да сте възможно най-близо до нощния живот.

Въз основа на експертните мнения на редакторите на списанието по целия свят кварталите са оценени по отношение на предлаганите храни и напитки, нощния живот, местните бизнеси, качеството на живот и чувството за общност, за да се състави списък с 40-те най-готини квартала по света, пише Euronews.

Първото място в общата класация зае квартал "Джонгно 3-га" в Сеул, благодарение на изобилието от "поджангмача" (улични сергии с храна под шатри, които без съмнение ще разпознаете от корейските сериали), независими занаятчийски ателиета и барове.

Второто място зае кварталът L’Ocean District в Рабат, разположен на брега на морето, който кипи от независими бизнеси и културни центрове.

Титлата за най-готиния квартал в Европа отива при "Неос Космос" в Атина,

който се класира на трето място в общата класация.

Time Out похвали района като един от "най-вълнуващите квартали в града, който не е загубил местния си колорит". Посетителите могат да задоволят културните си нужди в "Онасис Стеги", а наоколо има безброй страхотни барове, ресторанти и кафенета, които ще задоволят всяко едно желание.

Следващото най-високо класирано място в Европа е "Гованхил" в Глазгоу. Според „Time Out“ районът има "процъфтяваща ЛГБТ общност", както и очарователна комбинация от ресторанти и магазини, които отразяват разнообразието на квартала.