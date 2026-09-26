Пепел от Етна блокира полетите в Катания: хиляди пътници са засегнати

Полетите на летището в Катания, Италия, бяха спрени поради вулканична пепел от продължаващата активност на вулкана Етна и метеорологичните условия, съобщи компанията, управляваща сицилианския аеропорт, цитиран от Ройтерс.

Всички пристигащи полети на летището – петото по натовареност в Италия по отношение на пътникопотока – са спрени до 10:00 ч. по Гринуич (GMT) в неделя.

Етна, най-високият и най-активен вулкан в Европа, често става причина за смущения във въздушния трафик в Катания, но това лято изхвърлянето на пепел е особено интензивно, засягайки хиляди пътуващи в разгара на ваканционния сезон.

Италианският институт по геофизика и вулканология посочи, че облакът от пепел се разпростира на 4 километра в небето.