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Експлозия разтърси Пакистан: 11 души загинаха, 30 са ранени

Групировката "Техрик-е-Талибан Пакистан" пое отговорност

26.09.2026 | 16:16 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Единадесет души загинаха, а 30 бяха ранени при експлозия в Дера Исмаил Хан, Северозападен Пакистан, в събота, съобщиха от службата за спешна помощ Rescue 1122, цитирана от Ройтерс.

Дера Исмаил Хан, разположен в провинция Хайбер-Пахтунхва близо до граничните с Афганистан райони, многократно е ставал обект на насилие от страна на ислямистки бойци, като често са атакувани полицията и силите за сигурност.

Групировката "Техрик-е-Талибан Пакистан" пое отговорност за нападението.

 

Експлозията е станала близо до "Аман Мела" в района Даразинда на окръга, се посочва в изявление на Rescue 1122.

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Спасителни екипи от станцията в Даразинда са пристигнали на мястото и са започнали спасителни дейности, като са оказали медицинска помощ на ранените и са ги транспортирали до болница, съобщиха от службата.

През този месец в окръга продължават да се случват инциденти, свързани със сигурността, включително нападения, извършени от пакистанските талибани.

 

Експлозията е станала близо до "Аман Мела" в района Даразинда на окръга, се посочва в изявление на Rescue 1122.

Спасителни екипи от станцията в Даразинда са пристигнали на мястото и са започнали спасителни дейности, като са оказали медицинска помощ на ранените и са ги транспортирали до болница, съобщиха от службата.

През този месец в окръга продължават да се случват инциденти, свързани със сигурността, включително нападения, извършени от пакистанските талибани.

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Тагове:

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