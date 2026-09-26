Експлозия разтърси Пакистан: 11 души загинаха, 30 са ранени

Единадесет души загинаха, а 30 бяха ранени при експлозия в Дера Исмаил Хан, Северозападен Пакистан, в събота, съобщиха от службата за спешна помощ Rescue 1122, цитирана от Ройтерс.

Дера Исмаил Хан, разположен в провинция Хайбер-Пахтунхва близо до граничните с Афганистан райони, многократно е ставал обект на насилие от страна на ислямистки бойци, като често са атакувани полицията и силите за сигурност.

Групировката "Техрик-е-Талибан Пакистан" пое отговорност за нападението.

Експлозията е станала близо до "Аман Мела" в района Даразинда на окръга, се посочва в изявление на Rescue 1122.

Спасителни екипи от станцията в Даразинда са пристигнали на мястото и са започнали спасителни дейности, като са оказали медицинска помощ на ранените и са ги транспортирали до болница, съобщиха от службата.

През този месец в окръга продължават да се случват инциденти, свързани със сигурността, включително нападения, извършени от пакистанските талибани.

Експлозията е станала близо до "Аман Мела" в района Даразинда на окръга, се посочва в изявление на Rescue 1122.

Спасителни екипи от станцията в Даразинда са пристигнали на мястото и са започнали спасителни дейности, като са оказали медицинска помощ на ранените и са ги транспортирали до болница, съобщиха от службата.

През този месец в окръга продължават да се случват инциденти, свързани със сигурността, включително нападения, извършени от пакистанските талибани.