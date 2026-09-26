Расте броят на жертвите в Атина: шестима загинаха при взрива

Шестима души са загинали, съобщи гръцката пожарна служба в събота, след като двуетажна жилищна сграда в туристически район на централна Атина се срути вследствие на експлозия, която според кмета на столицата вероятно е свързана с газопреносната инфраструктура, предава Ройтерс.

Екипи за спешна помощ, оборудвани със специализирано облекло и червени каски и подпомагани от спасителни кучета, камери и сензори, откриха телата на шестима души, заяви говорителят на пожарната Василис Ватракоянис по време на телевизионен брифинг. Докато разчистваха отломките от сградата, спасителите издирваха възрастна двойка, живееща в един от апартаментите, и четирима туристи, отседнали в друг.

На мястото пристигна и отделът на пожарната за разследване на престъпления, за да установи причината за взрива, след като бяха получени сигнали за мирис на газ в района, където се намират хотели и жилища за краткосрочно отдаване под наем.

Туристите – две американски двойки – е трябвало да освободят от жилището, за да хванат полет от летището в Атина в 15:00 ч. местно време в петък, но не са се появили, съобщи полицейски източник.

В събота на мястото имаше линейки,

готови да транспортират телата до болницата за идентификация.

Взривът в петък разруши сградата в квартал "Плака", близо до някои от най-посещаваните забележителности на Атина, включително Акропола и Храма на Зевс, като нанесе щети на съседни къщи, магазини и автомобили и разпръсна отломки и счупени стъкла на разстояние до три пресечки.

Сградата бе превърната в купчина от усукан метал, натрошени керемиди и бетон, осеяна с предмети от бита и дрехи.