Полицията задържа перничанин за насилие над куче

Животното ще бъде оперирано днес

12.08.2025 | 13:04 ч. Обновена: 12.08.2025 | 15:44 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Мъж от Перник е задържан за насилие над куче, съобщиха от полицията. Сигнал по случая е подаден от 38-годишна жена.

Тя заявила, че неин съсед е намерил животното на улица "Симеоновград" в областния град, а същото е било с рана в областта на врата. 

По данни на живеещите в района извършител на деянието е 26-годишен местен жител. Той е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка. По случая е образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават. Кучето е живо и днес му предстои операция.

