Арестуваха двама с ампули за вейпове, съдържащи наркотични вещества

Единият от задържаните е непълнолетен

25.08.2025 | 12:50 ч. Обновена: 25.08.2025 | 18:50 ч.
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Двама мъже от Смолян и Мадан са задържани с ампули за вейпове, съдържащи наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В Мадан, в паркиран автомобил "Ауди А8", собственост на 26-годишен мъж, са намарени три ампули за електронно устройство тип „вейп“, пълни с жълто-кафявва течност с тегло 38,33 грама, която при направения полеви тест е реагирала на канабис.  

В Смолян е задържан 15-годишен младеж, а от него са иззети две ампули, пълни с жълтеникава течност с тегло 32,19 грама, реагираща на канабис, както и полиетиленов плик, съдържащ 2,5 грама бяло грануло-прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин. 

Срещу двамата са образувани бързи производства. 

 

Смолян Мадан арестувани мъже
