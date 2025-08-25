Арестуваха двама с ампули за вейпове, съдържащи наркотични вещества

Двама мъже от Смолян и Мадан са задържани с ампули за вейпове, съдържащи наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В Мадан, в паркиран автомобил "Ауди А8", собственост на 26-годишен мъж, са намарени три ампули за електронно устройство тип „вейп“, пълни с жълто-кафявва течност с тегло 38,33 грама, която при направения полеви тест е реагирала на канабис.

В Смолян е задържан 15-годишен младеж, а от него са иззети две ампули, пълни с жълтеникава течност с тегло 32,19 грама, реагираща на канабис, както и полиетиленов плик, съдържащ 2,5 грама бяло грануло-прахообразно вещество, реагиращо на амфетамин.

Срещу двамата са образувани бързи производства.