50-годишен с АТВ загина след удар в гараж в Пловдив

50-годишен мъж с АТВ е загинал на място след удар в гараж в Пловдив. Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина, съобщи Нова тв.

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило.

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.