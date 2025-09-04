IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
50-годишен с АТВ загина след удар в гараж в Пловдив

Вероятно не е успял да овладее мощното возило

04.09.2025 | 08:53 ч. Обновена: 04.09.2025 | 09:19 ч.
50-годишен мъж с АТВ е загинал на място след удар в гараж в Пловдив. Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина, съобщи Нова тв.

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. 

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.

Тагове:

катастрофа Пловдив загинал
