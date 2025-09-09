IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Оставиха в ареста "боксьора" от ЦГМ, защитил с юмруци поставена скоба

Софийският градски съд потвърди мярката му за неотклонение

09.09.2025 | 13:33 ч. Обновена: 09.09.2025 | 18:20 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Боксовият двубой след сложена скоба между шофьор и служител на Центъра за градска мобилност в София продължава в съдебната си фаза. Представителят на ЦГМ Иван Алексенко остава в ареста за постоянно.

Софийският градски съд потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража" по обвинение, че е нанесъл лека телесна повреда на повече от едно лице.

В мотивите си магистратите обърнаха внимание на високата обществена опасност на действията на Алексенко, защото те са извършени по време на изпълнение на служебните му задължения и по хулигански подбуди.

