Издирваният мъж, който простреля съпругата си, е мъртъв

Той е открит край село в Монтанско

16.09.2025 | 18:08 ч. Обновена: 16.09.2025 | 19:22 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Тялото на 70-годишния мъж, който на 4 септември простреля в семейното жилище в село Благово, община Монтана, 68-годишната си съпруга, е намерено в неговия автомобил тази сутрин, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Колата е била забелязана случайно до черен път в гориста местност в землището на село в област Монтана, чието име за сега не се съобщава.

Прокурор Емил Александров от Окръжната прокуратура в Монтана съобщи, че тялото е предадено за аутопсия и след като резултатът от нея стане ясен утре, ще бъдат изнесени данни по случая и ще може да се коментира дали става въпрос за самоубийство, естествена смърт или нещо друго.

По случая е заведено досъдебно производство.

От момента на прострелването на 4 септември досега мъжът беше в неизвестност, като полицията установи, че до инцидента се е стигнало след семеен скандал. На пострадала е направена животоспасяваща операция в държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана, като до сега състоянието ѝ остава тежко.

