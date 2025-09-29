Задържаха 28-годишен мъж за кражба на пари от "Света Неделя"

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от катедрален храм „Света Неделя“.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 септември, от катедрален храм „Света Неделя“ в гр. София, обвиняемият е откраднал около 800 лева, чрез разрушаване на преграда и чрез използване на техническо средство. Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като той е осъждан за идентично деяние на ефективно „лишаване от свобода“.

По случая е образувано досъдебно производство.

Днес наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, пише БГНЕС.