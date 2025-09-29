IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха 28-годишен мъж за кражба на пари от "Света Неделя"

Не му е първото подобно престъпление

29.09.2025 | 18:07 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 28-годишен мъж за кражба на пари от катедрален храм „Света Неделя“.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27 септември, от катедрален храм „Света Неделя“ в гр. София, обвиняемият е откраднал около 800 лева, чрез разрушаване на преграда и чрез използване на техническо средство. Разбити са стъклени витрини и дървени каси на храма. Престъплението е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като той е осъждан за идентично деяние на ефективно „лишаване от свобода“.

По случая е образувано досъдебно производство.

Днес наблюдаващият прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия, пише БГНЕС. 

