Мъж обра магазин в Студентски град, заплаши касиерката с нож

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, принудил жена да му даде пари от каса на магазин, като я заплашил с нож, съобщиха от прокуратурата.

Случаят

На 13 октомври, около 05:10 часа в ж.к. „Студентски град“ в София, обвиняемият Б.П. принудил Г.Г. да му даде всички пари от касата и кутията на магазина. Той я заплашил, като насочил нож, размахал го и й казал: „Дай ми парите от касата, събери ми парите от касата и ми дай общите пари от кутията“. Общата открадната сума е 841 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 214, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 до 10 години.

Б.П. е задържан за срок до 72 часа, предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.