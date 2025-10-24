IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В центъра на София: Мъже се биха на пешеходна пътека

Инцидентът е от вчера от бул. “Прага”

24.10.2025 | 16:19 ч. 1
БГНЕС

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 20-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на  30-годишен мъж по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 23.10.2025 г. около 10,30 ч. на бул. “Прага“ в гр. София, след спор на пешеходна пътека, обвиняемият Н.Ф. нанесъл удари с юмруци в областта на главата на Н.Г. В следствие на ударите обвиняемият е нанесъл средна телесна повреда на пострадалия.

По случая е образувано досъдебно производство, а Н.Ф е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение “задържане под стража“. / БГНЕС

