Престъпна група източвала чужди сметки чрез фалшив QR код

Група от трима мъже, източвали чужди сметки чрез QR-фишинг, е разкрита при операция на служители на ГДБОП, ръководена от Варненската окръжна прокуратура.

Измамниците използвали фалшив QR код в приложения за плащане на паркинг, който препращал платците към имитиращ оригиналния сайт електронен адрес. Въведените в заблуждение потърпевши предоставяли банковите си данни, за да платят за паркиране. Вместо това от сметките им били източвани суми за различни електронни разплащания. Групата е действала на територията на различни европейски страни. Участниците в нея се занимавали и с набавяне на фалшиви официални документи за различни клиенти, съобщиха от прокуратурата.

Мъжете на възраст 37 г., 53 г. и 61 г. били арестувани на 17 декември. При претърсванията в домовете им били намерени фалшиви документи, машини за гравиране, принтер, мултифункционално устройство, големи суми и наркотици – кокаин, фентанил, метамфетамин.

По искане на държавното обвинение Варненският окръжен съд задържа обвиняемите под стража. Работата по доказване и документиране на престъпната дейност продължава, като се изясняват детайли около участието на членовете на групата.