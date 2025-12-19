IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Скандалът с камерите: Директорът на 138-о ОУ на свобода срещу 5 000 лв.

Александър Евтимов напусна ареста срещу гаранция

19.12.2025 | 18:16 ч. Обновена: 19.12.2025 | 18:17 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бившият вече директор на 138-о ОУ Александър Евтимов излиза на свобода срещу гаранция от 5 хиляди лева. Това реши Софийският градски съд.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения – за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание.

Той беше задържан в началото на седмицата след като стана ясно, че е подаден сигнал в полицията за поставени камери в тоалетните на училището. От полицията установили не само наличието на 11 камери, но и директната връзка със стаята, компютъра и телефона на бившия директор Александър Евтимов.

Устройствата са били вградени в датчиците за дим и движение. Междувременно самият Евтимов отрече да е слагал камерите и заяви пред медиите, че е разбрал за тях в деня на задържането му.

Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон.

Александър Евтимов камери тоалетна
