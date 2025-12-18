IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Директорът на 138-о отрича да е знаел за скрити камери в тоалетните

Той е имал достъп през служебен компютър и личен телефон

18.12.2025 | 18:15 ч. 14
БГНЕС

Директорът на 138-о училище в София е заявил, че не знае нищо за скритите камери в тоалетните на училището, каза зам.-директорът на СДВР Добромир Брешков по време на изслушване в Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество в Народното събрание.

Брешков добави, че при проверка по сигнал са установени в тоалетните на първи, втори и трети етаж на училището 11 устройства, които наподобяват обемни датчици, в които е имало вградени камери за видеонаблюдение. 

“Камерите в мъжката тоалетна са насочени буквално над писоарите”, каза по време на изслушването Брешков. Той посочи, че е установено наличие на кабелни трасета от съответните камери по протежение на коридорите, включени към DVR в кабинета на директора. 

Установено е, че достъпът до видеото от тоалетните се осъществява чрез този DVR, до който има достъп директорът през служебния компютър, както и през QR код от неговия мобилен телефон, каза зам.-директорът на СДВР. 

Началникът на Първо Районно управление Иво Захариев също каза, че директорът отрича да е знаел за изграденото трасе, за камерите в санитарните помещения и DVR в неговия кабинет.

Захариев добавя, че от фирмата, доставила камерите, отричат да са ги монтирали. Захариев добави, че в момента се опитват да уточнят кой и кога ги е монтирал.

"Проверка на училището е направена на 2 септември, преди началото на учебната година, когато е установено, че има наблюдение, но не и в санитарните помещения".

