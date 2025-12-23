IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Иззеха над 25 000 стоки със съмнение, че са ментета

Те са открити при 3 отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи от Турция

23.12.2025 | 17:37 ч. 5
Снимка: Агенция Митници

Снимка: Агенция Митници

Стоки със съмнение, че са имитации на популярни световни марки, са разкрити при опит да бъдат пренесени незаконно през границата на България на пункта "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Артикулите-текстилни изделия, спортни обувки и парфюми, над 25 хил. на брой, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната ни от Турция.

При първите два случая, на 14-и и 15 декември, при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, в личния багаж на двама пътници са открити стоки с лого на търговски марки. Преброени са 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.

В другата ситуация, която е от 19 декември, сред групажна стока от Турция за Германия са извадени недекларирани 23 560 чифта чорапи и 830 якета, отново с обозначения на световноизвестни марки.   

Стоките са задържани в изпълнение на Европейския регламент за защита на интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, които трябва да решат дали да бъдат унищожени.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Капитан Андреево Агенция Митници текстилни изделия
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem