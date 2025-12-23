Иззеха над 25 000 стоки със съмнение, че са ментета

Стоки със съмнение, че са имитации на популярни световни марки, са разкрити при опит да бъдат пренесени незаконно през границата на България на пункта "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Артикулите-текстилни изделия, спортни обувки и парфюми, над 25 хил. на брой, са открити при три отделни проверки на товарен автомобил и два автобуса, влизащи в страната ни от Турция.

При първите два случая, на 14-и и 15 декември, при проверка на два автобуса, влизащи в страната от Турция, в личния багаж на двама пътници са открити стоки с лого на търговски марки. Преброени са 425 облекла, 335 парфюма и 234 чифта спортни обувки.

В другата ситуация, която е от 19 декември, сред групажна стока от Турция за Германия са извадени недекларирани 23 560 чифта чорапи и 830 якета, отново с обозначения на световноизвестни марки.

Стоките са задържани в изпълнение на Европейския регламент за защита на интелектуалната собственост. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки, които трябва да решат дали да бъдат унищожени.