Битов скандал в Русе завърши с убийство и арест

Мъж е убит при битов скандал в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. Сигналът за инцидента е получен на спешния телефон 112 вчера.

По първоначална информация в апартамент в жилищен блок на ул. "Чипровци" се сбили двама мъже, а на място е изпратен полицейски екип. Пред входа на блока служителите на МВР установили 30-годишен мъж със следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете.

В апартамента имало още две жени – на 30 и на 28 години. В една от стаите на жилището е открито и тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите.

Дежурна оперативна група е извършен оглед и е разпитала свидетелите.

По време на разследването е изяснено, че рано сутринта вчера между четиримата души в апартамента възникнал скандал. Свадата прераснала в сбиване между двамата мъже, като всеки от тях получил наранявания.

По случая е арестуван 30-годишният мъж.

Разследването продължава под ръководството Русенската окръжна прокуратура. Назначени са и съдебномедицински експертизи. / БТА