Откриха труп и колабирали наркозависими в изоставена къща в Бургас

Едно от лицата е опасен престъпник, който се издирва

15.01.2026 | 17:30 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Една от старите и красиви изостанали къщи в центъра на Бургас се е превърнала в сборище на наркомани, пияници и престъпници. Полицията откри там група колабирали наркомани.

Един от групата е починал - млад мъж без документи, а “съквартирантите” му били толкова неадекватни, че дори не могат да се сетят за името му, съобщава Флагман.бг.

Първоначалният оглед е показал, че най-вероятно мъжът е издъхнал заради употреба на наркотици. До него е имало още няколко мъже, също колабирали, вероятно отново заради дрога. Те са откарани към Спешния център на УМБАЛ Бургас, за да им се окаже допълнителна помощ.

Трима от останалите в къщата са в напълно безпомощно състояние - вероятно от некачествена дрога.

Оказва се, че едно от лицата, намиращи се на втория етаж, е опасен престъпник, който се издирва.

Повечето от обитателите в изоставената къща нямат документи за самоличност или поне не ги показват. Трима са в напълно безпомощно състояние. Операцията по извеждането им тепърва предстои.

Бургас изоставена къща наркозависими труп опасен престъпник полиция
