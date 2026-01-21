11-годишен уби баща си, защото му взел Nintendo Switch-а

В ранните часове на вторник, 13 януари, полицията в Пенсилвания се отзовава на сигнал в град Дънканън, щата Пенсилвания, съобщават местните власти. Когато униформените пристигат в 3:20 ч., откриват 42-годишния Дъглас Дийц мъртъв в леглото си, с огнестрелна рана в главата.

Според твърденията 11-годишният Клейтън Дийц, осиновеният му син, е взел пистолет от семейния сейф и е стрелял по него си след конфликт, започнал заради Nintendo Switch, пишат изданията ABC 27 News, WGAL 8, KOMO и People..

По данни от онлайн съдебни регистри момчето е било арестувано още същия ден - 13 януари. Точно тогава то навършило 11 години, а вече е обвинено в криминално убийство. Според същите регистри Клейтън Дийц ще бъде съден като пълнолетен.

Майката на момчето, Джилиън Дийц, разказала пред полицията, че тя и съпругът ѝ изпели "Happy Birthday" на сина си малко преди тримата да си легнат, става ясно от клетвена декларация. Тя спяла до съпруга си, когато се събудила от силен шум и помислила, че усеща миризма на фойерверки. След това чула звук, който описала като капене на вода - преди да осъзнае, че това всъщност е кръвта на съпруга ѝ.

По думите ѝ тя видяла Клейтън в гардероба, където той казал: "Той е мъртъв." След което хукнал надолу по стълбите и започнал да крещи: "Татко ми е мъртъв!"

Според документите, момчето казало на полицията, че 12 януари, е минал много добре, но малко след полунощ всичко се променило.

"Когато баща му му казал, че трябва да си ляга, той му се ядосал", се посочва в материалите.

Момчето заявило, че след като баща му му взел играта Nintendo Switch от ръцете, то намерило ключ за сейфа в чекмеджето на баща си и го отключил с надеждата да открие игровата конзола. Клейтън Дийц разказал пред полицията, че след като "извадил пистолета от сейфа, заредил го с патрони и отишъл до страната на баща си в леглото, дръпнал петлето назад и стрелял по баща си".

Когато разследващите го попитали какво е мислел, че ще стане, когато натисне спусъка, той отговорил, че "бил ядосан и не мислил за това".

По данни на властите двойката е осиновила момчето през 2018 година.

Клейтън е задържан без право на гаранция в очакване на следващата си съдебна дата - 22 януари.