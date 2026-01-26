IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заловиха обирджия, набил шофьор и забегнал с колата

Добре познатият на полицията отмъкнал и GSM след шамар на собственика му

26.01.2026 | 10:25 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Грабеж разследват служители на полицейското управление във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица.

Вчера съдействие в полицията е потърсил 28-годишен местен жител. Той обяснил, че същата вечер около 18:30 ч. е бил нападнат от непознат мъж на улица „Мармалийска“ в областния град. Непознатият го ударил в лицето, издърпал го от автомобила му и му отнел мобилния телефон и ключовете за превозното средство.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 40-годишен мъж от Велико Търново, известен на полицията. Той е установен и е върнал вещите на потърпевшия, а по случая е започнато досъдебно производство.

 През декември миналата година беше задържан 34-годишен мъж за кражба на пари от таксиметров автомобил, а впоследствие му беше повдигнато обвинение.

