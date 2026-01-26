Задържаха за 72 часа шофьорът, убил 9-годишното дете на пътя

Окръжната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняем и задържа за 72 часа шофьор, причинил тежко пътнотранспортно произшествие със загинало дете, съобщиха от пресцентъра на обвинението.

Катастрофата е стана вечерта на 25 януари в Прохода на Републиката, близо до Мишеморков хан. Пътнотранспортното произшествие е с участието на лек автомобил „Шкода Октавия“, управляван от 43-годишен правоспособен водач от Айтос с двама пътници, движещ се в посока от Велико Търново към Гурково и насрещно движещия се влекач „Волво“ с турска регистрация, управляван от 61-годишен турски гражданин.

В резултат на произшествието е починало возещото се в лекия автомобил 9-годишно дете, а водачът му и другата пътничка са настанени за лечение в болница с тежки наранявания и опасност за живота.

Извършени са неотложни следствени действия – оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт и съдебен лекар, разпитани са свидетели, назначени са експертизи. Шофьорът на товарния автомобил е тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотици, като резултатът е отрицателен. От другия шофьор е взета кръвна проба, която е изпратена за лабораторно изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

След анализ и преценка на събраните на този етап доказателства е преценено от страна на наблюдаващия прокурор, че са налице достатъчно такива за привличане на водача на товарния автомобил „Волво“ като обвиняем за извършено от него престъпление. То е, че не е контролирал непрекъснато превозното средство, което управлява, навлязъл е в лентата за насрещно движение и е предизвикал произшествието. При него по непредпазливост е причинил смъртта на един и средни телесни повреди на другите двама от пътувалите в лекия автомобил, като е направил и опит да избяга от местопроизшествието.

С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново обвиняемият е задържан за срок до 72 часа и предстои внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо него.

Действията по разследването продължават под наблюдение на Окръжна прокуратура-Велико Търново.