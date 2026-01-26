Само за няколко часа във Варна са извършени две брутални убийства

В рамките на половин денонощие във Варна и землището на село Кичево са извършени две убийства като престъпленията нямат връзка помежду си. Предполагаемите извършители са задържани до 72 часа. Обвинени са за извършване на убийство по особено мъчителен и жесток за жертвата начин. Това каза окръжният прокурор Красимир Конов на брифинг, предаде репортер на Moreto.net.

Едното убийство е извършено вечерта на 24 януари, а другото около шест часа сутринта на 25 януари. Случаят във Варна може да бъде определен като битово убийство. Син на 42 години е убил 62-годишната си майка в дома й. Предстои настаняването му в специализирано здравно заведение за допълнителни изследвания и освидетелстване. Има данни, че страда от шизофрения.

Доказателствата за другото престъпление до момента дават основание, че е имало предумисъл. Мотивът се изяснява. Знае се, че жертвата и извършителят са се познавали. Отношенията им са били между наемател и наемодател, при което са възникнали определени спорове между тях. Жертвата е на 50-години, а обвиненият е на 36 години. Считаният за извършител е бил наемател на имот.

Престъплението е извършено в разсадник близо до разклона за село Осеново. Жертвата е била добре укрита, а самото престъпление - планирано предварително. В момента се извършва претърсване на труднодостъпен кладенец в търсене на доказателства за деянието.

И за двете убийства са използвани ножове.