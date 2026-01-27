Млад мъж убил гаджето си, за да скрие, че е гей

Мъж ще прекара десетилетия зад решетките за убийството на гей студент от Университета на Мисисипи - престъпление, което според прокурорите е било опит да прикрие тайна романтична връзка между двамата.

25-годишният Шелдън "Тимъти" Херингтън-младши беше осъден на 40 години затвор на 2 декември 2025 г., след като се призна за виновен по обвинения за убийство втора степен и манипулиране на доказателства във връзка със смъртта на 20-годишния Джими "Джей" Лий, съобщават Associated Press, CBS News и People.

Лий - активен и обичан член на LGBTQ+ общността в университета Ole Miss - изчезва на 8 юли 2022 годени. Малко след това Херингтън е обвинен в умишлено убийство. Разследващите откриват сексуални съобщения между двамата, както и търсене в телефона на Херингтън с въпроса "за колко време се удушава човек", съобщава AP. По онова време прокурорите твърдят, че Херингтън е убил Лий след сексуална среща.

Последното съобщение на Лий изглежда е било изпратено до Херингтън от района около апартамента му в Оксфорд, Мисисипи. По-късно колата на Лий е намерена изоставена на паркинг, а охранителни камери заснемат как той си тръгва оттам същата сутрин, съобщава полицията. Впоследствие съдия официално обявява Лий за мъртъв в негово отсъствие.

Херингтън отрича обвиненията и делото за умишлено убийство стига до съд, но през декември 2024 г. е обявен за неуспешен процес, след като журито не успява да стигне до единодушно решение. Адвокатът му тогава твърди, че клиентът му не може да бъде осъден без открито тяло.

Пробив в случая настъпва през февруари 2025 г., когато разложените останки на Лий са открити в окръг Карол - на около час и половина път от дома му. Окръжният съдебен лекар заявява, че не може да определи причината за смъртта заради състоянието на тялото.

Херингтън е обвинен повторно и трябва да бъде изправен пред нов процес за умишлено убийство и укриване на доказателства. Въпреки че дълго поддържа невинността си, миналата година той се признава за виновен. Адвокатът му Афрам Селърс казва, че клиентът му не е обяснил защо е убил Лий. Прокурорите обаче са категорични: Херингтън е извършил престъплението, за да запази връзката им в тайна. Селърс добавя, че не смята, че е било в характера на Лий да разкрие сексуалността на Херингтън.

По време на произнасянето на присъдата бащата на Лий застава лице в лице с убиеца на сина си и разказва за болката на семейството.

"Още от самото начало знаех, че ти си го направил, и вярвам, че семейството ти също знаеше. Наложи ми се да видя скелетните останки на сина си. Докоснах черепа му - никой баща не бива да преживява това. Нито едно семейство", казва Джими Лий-старши. Той добавя: "Само в спомените си ще чувам гласа му. Това е тъжен ден за нас, защото осъзнаваме, че синът ни няма да се върне."

Специалният прокурор по делото Гуен Аго нарича убийството трагедия.

"Всичко това се случи, за да се прикрие нещо. А накрая всички така или иначе разбраха", казва тя.