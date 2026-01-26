Мъжът, убил майка си с нож, е настанен в психиатрия

Варненският окръжен съд задържа под стража 42-годишен мъж, обвинен, че е убил по особено мъчителен начин своята майка, съобщиха от пресслужбата на съда. Обвиняемият ще бъде настанен принудително в психиатрично заведение, където да бъде извършена оценка на състоянието му.

Убийството е извършено на 24 януари 2026 година в къщата, в която живеели майката и синът. По предварителни данни смъртта на жената е настъпила от нанесените и́ удари с нож.

Според съда са събрани достатъчно доказателства, от които обосновано да се направи предположение за съпричастността на мъжа към извършеното престъпление. Освен това има реална опасност той да извърши друго престъпление или да се укрие.

Тъй като има данни, че обвиняемият страда от параноидна шизофрения, той ще бъде настанен принудително в психиатричното отделение на болницата към затвора в Ловеч. Очаква се до 30 дни да бъде изяснено той разбирал ли е какво извършва и можел ли е да ръководи постъпките си. Изследването ще покаже дали е възможно срещу него да се води наказателен процес.

Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване, пише БТА.